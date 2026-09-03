ממדיו של גל האנטישמיות באירופה ממשיכים להתרחב ומותירים חותם קשה על שגרת חיי היומיום של בני הקהילה היהודית.

בשנת 2025 נרשמו בספרד 221 תקריות אנטישמיות שונות, לעומת 193 אירועים בשנה שקדמה לה - נתון המבטא צמיחה של כ-14.5%. כך עולה מדוח שנתי חדש שהוצג במדריד במשותף על ידי פדרציית הקהילות היהודיות בספרד (FCJE) והתנועה נגד חוסר סובלנות (MCI).

מהנתונים עולה כי החודשים שבהם תועד ההיקף הגבוה ביותר של אירועים היו יולי, ספטמבר ואוקטובר, עובדה המלמדת על התבססות מגמת ההחמרה והפיכתה למבנית מאז מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023.

דוויד אובדיה, נשיא פדרציית הקהילות היהודיות בספרד, התריע כי המצב בשטח פוגע אנושות בחיי הקהילה ובמרקם חייהם של האזרחים. לדבריו, מאז אוקטובר 2023 נאלצים יהודי המדינה להתנהל תחת מעטפת אבטחה מיוחדת ומתמדת בכל צעד ושעל.

"הילדים שלנו הם היחידים בספרד הולכים לבתי הספר שלהם בנוכחות משטרתית בולטת, והעלבונות, ההטרדות והאפליה הפכו לחלק מהמציאות שלנו מדי יום", אמר אובדיה, שהוסיף ביקורת חריפה על תפקידם של גורמים בשמאל הקיצוני שלדבריו תורמים להחמרת האווירה העוינת.

אסטבן איבארה, נשיא התנועה נגד חוסר סובלנות, דחה בתוקף את הניסיונות להציג את התופעה כחלק מלגיטימציה של שיח פוליטי, ודרש מענה ממסדי תקיף ובלתי מתפשר.

"אנטישמיות אינה דעה או מחלוקת פוליטית לגיטימית, אלא צורה של שנאה ואפליה פסולה נגד יהודים", הצהיר איבארה. "כאשר החברה או הרשויות סובלות תופעות כאלה, ממזערות אותן או מנרמלות אותן, הדו-קיום מתדרדר והחגיגה הדמוקרטית כולה נחלשת".

על רקע נתוני הדוח, שני הארגונים פנו בדרישה חד-משמעית לממשלת ספרד ולרשויות המדינה לנקוט תגובה מוסדית מתואמת. הקריאה מופנית בין היתר למוסדות החינוך, לאוניברסיטאות ולפלטפורמות הדיגיטליות, בטענה שיש לעקור את השנאה מהשורש.

ראשי הקהילה סיכמו בהדגשה כי רמת הביטחון והחירות שמהם נהנים אזרחיה היהודים של ספרד מהווים את המדד הרגיש ביותר לאיכותה וחוסנה של הדמוקרטיה הספרדית כולה.