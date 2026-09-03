החלטה דרמטית של ועד הרבנים האורתודוקסי בטורונטו הציתה ויכוח הלכתי וציבורי סוער ברחבי קנדה סביב סוגיית ההמתה בסיוע רפואי.

על פי דיווח שהתפרסם באתר The CJN, הוחלט לאחרונה בצעד חסר תקדים לנקוט קו נוקשה נגד התופעה המתפשטת במדינה, ולהטיל סנקציות קשות על חולים שביכרו לסיים את חייהם בדרך זו.

על פי המדיניות החדשה, רבני הוועד לא יעסקו כלל בניהול הלוויות של מטופלים שבחרו בהמתת חסד, וימנעו באופן גורף מלהתיר את קבורתם בחלקות השייכות לבתי הכנסת של הקהילה האורתודוקסית.

המהלך מגיע על רקע נתונים מדאיגים שמפרסם משרד הבריאות הקנדי, מהם עולה כי בשנת 2023 לבדה בחרו כ-5,000 תושבים במחוז אונטריו לסיים את חייהם בסיוע רפואי.

מאז אישור החוק המאפשר את ההליך לפני כעשור, למעלה מ-75 אלף קנדים מימשו את האפשרות הזו, והנתונים מצביעים על כך שהיא מהווה כיום יותר מחמישה אחוזים מכלל מקרי המוות במדינה.

בוועד הרבנים הגדירו את הפעולה כ"המתת חסד על ידי רופאים" והסבירו כי מטרת הצעד היא לבלום את חדירת התופעה הפסולה אל תוך המרקם הקהילתי. הרב יוסף עוזיאל, דובר הוועד, ציין כי ההחלטה התקבלה לאחר סדרה ארוכה של דיונים מעמיקים במטרה לעגן את עמדת ההלכה הקפדנית לצד הפגנת רגישות.

ההחלטה עוררה מיד הברה סוערת, כאשר גופים דתיים נוספים בקהילה מיהרו להתנער ממנה. "מועצת רבני טורונטו", המאגדת תחתיה 56 רבנים מזרמים שונים, פרסמה מדיניות נגדית ובוטה שבה כינתה את צעדו של הוועד האורתודוקסי "מפתיע" ו"נוקשה מדי".

למרות שהבהירו כי אינם תומכים כלל בהמתות חסד מבחינה הלכתית, במועצה הדגישו כי רבניהם ימשיכו להעניק מעטפת של ליווי רוחני מלא, לנהל הלוויות ולהשתתף בימי האבל (שבעה).

"האנשים הללו הם חולים הזקוקים לחמלה, ואנו נהיה שם עבור המשפחות שלהם בשעתן הקשה", מסרו במועצה, והוסיפו כי גישה נוקשה וחסרת גמישות פוגעת אנושות בקרובי משפחה חפים מפשע ששכלו את יקיריהם, לעיתים ללא שום חלק פעיל בהחלטת החולה.

קולות ביקורת על החרם נשמעו באופן מפתיע גם מתוך הזרם האורתודוקסי עצמו. הרב ראובן פופקו ממונטריאול הבהיר כי על אף שעל פי ההלכה הבסיסית מעשה של המתת חסד אסור לחלוטין ונחשב לרצח, הוא מתנגד נחרצות למדיניות גורפת וענישתית נגד המשפחות.

לדבריו, חולים הבוחרים בדרך זו פועלים לא פעם תחת לחצים רפואיים עצומים ומצוקה נפשית ופיזית קשה, ולכן אין להטיל סטיגמה על המנוח או להעניש את ילדיו וקרוביו לאחר מותו.