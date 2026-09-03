חנוכת השכונה החדשה בחרמש רועי חדי

בטקס מרגש וחגיגי, בהשתתפות אישי ציבור, התקבלו בברכה 20 משפחות חדשות ביישוב חרמש שלהן עשרות ילדים. העלייה של המשפחות מהווה חיזוק משמעותי ותנופת פיתוח אדירה לקהילה ולמרחב כולו.

בעקבות עליית המשפחות, גן ומעון נפתחו בישוב וכן הוקמה שכונת קראוונים יחד עם תנועת אמנה בכדי לקלוט את המשפחות.

קליטת המשפחות היא חלק מתנופת התיישבות נרחבת שמובילה המועצה האזורית שומרון בכל רחבי צפון השומרון בתקופה האחרונה.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך את המשפחות החדשות ואמר: "מצדיעים לוותיקי הישוב שניצחו את הטרור והקשיים - ההתיישבות כאן היא הלב הפועם של הארץ - חרמש יהיה ישוב ענק מלא ילדים ובנייה. היום אנחנו רואים בעיניים כיצד חזון ההתיישבות הופך למציאות חיה ונושמת. הגעתן של 20 משפחות חדשות ליישוב חרמש ביום אחד היא אמירה ברורה של עם ישראל - אנחנו כאן כדי להעמיק שורשים, לבנות ולהיבנות. תנופת הבנייה והתרחבות היישובים בצפון השומרון היא התשובה הציונית הניצחת ביותר. ארץ התנ"ך קוראת לבניה, והם חוזרים אליה בשמחה ובעוצמה".

זאב (זמביש) חבר, מזכ"ל אמנה, הוסיף: "הפלא הגדול הוא שאנחנו מקימים בו זמנית עשרות יישובים, ואנשים צובאים עלינו, והם מבקשים להתקבל ליישובים. במצב כזה שבו, ברוך השם, עם ישראל נענה, אנשים באים גם מההתיישבות הוותיקה, גם אנשים שבאים מערי ישראל, ואנחנו מצליחים ברוך השם לבסס ולאכלס את כל הדבר הגדול שנבנה".

חברת הגרעין, אפרת פלהיימר, ציינה כי "בשבילנו הישוב הוא אהבה ממבט ראשון. אני מאחלת שנוסיף כולנו רק טוב, כי יש פה המון טוב, ורואים את הטוב בנופים, והאנשים ובכל העשייה שיש פה, ובכל המבנים והעצים. ושנהיה אור בשומרון, ואור לכל עם ישראל".

יו"ר הישוב רוני מזרחי סיכם: "אני גאה להיות חלק ממפעל ההתיישבות. מיליון תושבים לשומרון - עכשיו זה קורה!"

בטקס מרגש וחגיגי, בהשתתפות אישי ציבור, התקבלו בברכה 20 משפחות חדשות ביישוב חרמש שלהן עשרות ילדים. העלייה של המשפחות מהווה חיזוק משמעותי ותנופת פיתוח אדירה לקהילה ולמרחב כולו.

בעקבות עליית המשפחות, גן ומעון נפתחו בישוב וכן הוקמה שכונת קראוונים יחד עם תנועת אמנה בכדי לקלוט את המשפחות.

קליטת המשפחות היא חלק מתנופת התיישבות נרחבת שמובילה המועצה האזורית שומרון בכל רחבי צפון השומרון בתקופה האחרונה.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בירך את המשפחות החדשות ואמר: "מצדיעים לוותיקי הישוב שניצחו את הטרור והקשיים - ההתיישבות כאן היא הלב הפועם של הארץ - חרמש יהיה ישוב ענק מלא ילדים ובנייה. היום אנחנו רואים בעיניים כיצד חזון ההתיישבות הופך למציאות חיה ונושמת. הגעתן של 20 משפחות חדשות ליישוב חרמש ביום אחד היא אמירה ברורה של עם ישראל - אנחנו כאן כדי להעמיק שורשים, לבנות ולהיבנות. תנופת הבנייה והתרחבות היישובים בצפון השומרון היא התשובה הציונית הניצחת ביותר. ארץ התנ"ך קוראת לבניה, והם חוזרים אליה בשמחה ובעוצמה".

זאב (זמביש) חבר, מזכ"ל אמנה, הוסיף: "הפלא הגדול הוא שאנחנו מקימים בו זמנית עשרות יישובים, ואנשים צובאים עלינו, והם מבקשים להתקבל ליישובים. במצב כזה שבו, ברוך השם, עם ישראל נענה, אנשים באים גם מההתיישבות הוותיקה, גם אנשים שבאים מערי ישראל, ואנחנו מצליחים ברוך השם לבסס ולאכלס את כל הדבר הגדול שנבנה".

חברת הגרעין, אפרת פלהיימר, ציינה כי "בשבילנו הישוב הוא אהבה ממבט ראשון. אני מאחלת שנוסיף כולנו רק טוב, כי יש פה המון טוב, ורואים את הטוב בנופים, והאנשים ובכל העשייה שיש פה, ובכל המבנים והעצים. ושנהיה אור בשומרון, ואור לכל עם ישראל".

יו"ר הישוב רוני מזרחי סיכם: "אני גאה להיות חלק ממפעל ההתיישבות. מיליון תושבים לשומרון עכשו זה קורה!"

טקס הקליטה המרגש הסתיים באווירה חגיגית של התחדשות. המשפחות החדשות, שהתקבלו בחיבוק חם על ידי התושבים הוותיקים, צפויות להשתלב באופן מיידי בחיי הקהילה המתפתחת בחרמש.

המהלך יצא לדרך כחלק מ"תוכנית ההתחברות" בהובלת המועצה האזורית שומרון ו"אמנה", בהמשך להחלטת הקבינט והממשלה בהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ'.

התוכנית כוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, וכחלק מתוכנית "מיליון בשומרון" של המועצה.