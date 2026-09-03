מחלוקת הר הבית: בין כבוד תלמידי חכמים לפסיקת הלכה | הרב יוסף צ. בן פורת

העימות סביב דבריו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף ממשיך לעורר הדים. הרב יוסף בן פורת, ראש ישיבת "אשרי האיש" והרב המקדים בבית הכנסת היזדים לדרשותיו של הרב יצחק יוסף, תקף בחריפות את הרב דב ליאור ואת רבני הציונות הדתית שיצאו להגנתו.

בשיעור שמסר, כינה הרב בן פורת את הרב ליאור "אדם שמחלל שם שמיים ברבים", והתייחס לביקורת שנמתחה על דברי הרב יצחק יוסף.

"לתת גיבוי? איך יכול להיות דבר כזה?" תהה. "כל הכבוד, תלמיד חכם, אבל אמרו חז"ל: תלמיד חכם שאין בו יראת שמיים - הוא לא תלמיד חכם. אמרו חז"ל: תלמיד חכם שאין בו דעה - נבלה טובה הימנו".

בהמשך מתח ביקורת על הרבנים שהביעו תמיכה ברב ליאור ואמר: "איך אתם מעיזים? לא רק שאתם לא מפרסמים מחאה נגד הרב דב ליאור, אתם עוד מגינים על כבודו? אדם שמחלל שם שמיים ברבים כשמתיר חייבי כרת".