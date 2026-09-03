מה עושים כאשר אדם אהוב עדיין נמצא לצד בני משפחתו, אך מחלה קשה משנה בהדרגה את אישיותו ואת יכולותיו? כיצד מקבלים החלטות רפואיות והלכתיות במצבי קצה, כשכל הכרעה מלווה בכאב ובתחושת אחריות כבדה?

אלו השאלות שיעמדו במרכז הכנס השנתי של אגף "קדושת החיים" מבית מכון פוע"ה, שייערך ביום שני הקרוב (7 בספטמבר) במתכונת מקוונת ויהיה פתוח לקהל הרחב ללא תשלום.

איך מקבלים החלטות קשות בלב שלם? בואו לשמוע, להבין ולקבל כלים מעשיים. להרשמה לכנס השנתי של קדושת החיים לחצו כאן>>>

הכנס מבוסס על ניסיון של אלפי פניות שהגיעו למוקד האגף בשמונה השנים האחרונות, ובמרכזו יעמוד המושג "האובדן שאינו מוות" - מצב שבו בן משפחה נותר בחיים, אך מחלה או ירידה קוגניטיבית משנות בהדרגה את אישיותו ואת תפקודו.

ראש אגף קדושת החיים, הרב אריאל וידר, מסביר כי דווקא היכרות מוקדמת עם הדילמות הרפואיות וההלכתיות מאפשרת למשפחות להתמודד טוב יותר כאשר הן ניצבות בפני החלטות קשות.

"כאשר בני משפחה מבינים מראש את המשמעות של ירידה תפקודית, את האפשרויות הרפואיות ואת ההשקפה ההלכתית על מניעת סבל, קל להם הרבה יותר לפעול מתוך שיקול דעת נכון", הוא אומר.

לדבריו, משפחות רבות מוצאות את עצמן במציאות מטלטלת שבה האדם היקר להן עדיין נוכח פיזית, אך הולך ומאבד את יכולותיו. "בתוך הוואקום הרגשי הזה נדרשים בני המשפחה לקבל החלטות רפואיות, מוסריות והלכתיות הרות גורל, הנוגעות לאיכות חייו ולמניעת סבלו של החולה".

איך מקבלים החלטות קשות בלב שלם? בואו לשמוע, להבין ולקבל כלים מעשיים. להרשמה לכנס השנתי של קדושת החיים לחצו כאן>>>

במכון פוע"ה מציינים כי אחת ממשימותיו המרכזיות של האגף היא ללוות משפחות בדיוק ברגעים הללו. המוקד הטלפוני של "קדושת החיים", הפועל מסביב לשעון, מעניק ייעוץ וליווי באמצעות רבנים הפועלים בשיתוף עם רופאים מומחים ואנשי מקצוע.

"הצוות פוגש משפחות ברגעים החשופים והשבריריים ביותר שלהן", אומר הרב וידר. "מעבר לפסיקת ההלכה, אנחנו מבקשים להבין לעומק את התמונה הרפואית, להסביר אותה בשפה ברורה ולהעניק למשפחה ביטחון, הקשבה וחיבוק אנושי ברגעים הקשים ביותר".

אחד הנושאים המרכזיים שיועלו בכנס הוא תפקידם של בני המשפחה בזמן אשפוז של קשישים וחולים הסובלים מדמנציה או מירידה קוגניטיבית. במכון פוע"ה מדגישים כי מעבר לתמיכה הרגשית, נוכחות המשפחה ליד מיטת החולה היא מרכיב חיוני בהצלחת הטיפול.

לדברי הרב וידר, בני המשפחה משמשים פעמים רבות כקולו של החולה מול הצוות הרפואי, מסייעים להתאים את הטיפול לצרכיו ושומרים על כבודו בתקופה רגישה במיוחד. את הכנס יובילו הרב צבי ארנון והרב אריאל וידר, והוא ייפתח בדברי ברכה של מייסד וראש מכון פוע"ה הרב מנחם בורשטין ושל הרב הראשי לשעבר, הרב דוד לאו.

בין המשתתפים בכנס יהיו מומחים בכירים מתחומי הרפואה, הגריאטריה, האתיקה הרפואית, הפסיכותרפיה וההלכה, ובהם ד"ר בת שבע ורמן, ד"ר חיים משה אדהאן, הרב פרופ' יגאל שפרן, ד"ר אילה אליהו, מר בני וורצמן, הרב יוסף צבי רימון וד"ר נדב שחם. במהלך הוובינר יוכלו המשתתפים להפנות שאלות בזמן אמת ולקבל מענה מהמומחים.

במכון פוע"ה מדגישים כי מטרת הכנס אינה רק להעניק ידע מקצועי, אלא גם לספק למשפחות כלים שיסייעו להן להתמודד מתוך בהירות, אחריות ואמונה עם אחת התקופות המורכבות ביותר בחיים.

המוקד הטלפוני של אגף 'קדושת החיים' זמין 24/7: 079-5555955

איך מקבלים החלטות קשות בלב שלם? בואו לשמוע, להבין ולקבל כלים מעשיים. להרשמה לכנס השנתי של קדושת החיים לחצו כאן>>>