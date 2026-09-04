האם שילובו של יואב סגלוביץ' ברע"מ והכוונה של מנסור עבאס לדרוש עבורו את תיק ביטחון הפנים, הם התרחיש המטריד היחיד משילוב רע"מ בממשלת איזנקוט? גלעד אך, יו"ר המילואימניקים דור הניצחון, מציג תרחיש מטריד נוסף והוא נוגע לתיק אחר לחלוטין, תיק הפנים.

בפתח דבריו מציין אך כי התבטאויותיו של מנסור עבאס בכנסים שהוא מקיים בחברה הערבית ובתקשורת הישראלית מתמקדים בסוגיות מוניציפליות שבהן הוא מתכוון לפעול לטובת החברה הערבית. המשמעות העולה מדבריו של חבר הכנסת עבאס היא שאיפה להניח יד על "השיבר" המוניציפאלי של ישראל, בין אם בועדת הפנים, ברשות ההגירה והאוכלוסין ובין אם ממש לקבל לידיו את תיק הפנים.

אך מזכיר את דבריו של גדי איזנקוט, שהשווה בין מנסור עבאס ליוסף חדאד כביטוי לנכונותו לשלב את רע"מ בממשלה ולהיסמך על תמיכה מבחוץ, לפחות בשלב הראשון, של בל"ד וחד"ש. בתרחיש שכזה אמנם צפוי מנסור עבאס לדרוש עבור סגלוביץ' את תיק ביטחון הפנים, אך דרישתו הצפויה לשליטה מוניציפאלית מטרידה לא פחות, והוא מסביר תוך איזכור דברי רקע לעקרונות עליהם מושתתת תפיסתה של מפלגת רע"מ:

"התנועה האיסלאמית היא חלק מהאחים המוסלמים שמאז 1928 הם עובדים בהחדרת האיסלאם למערב, ואת התוצאות אנחנו רואים באירופה. עד שנת 28' האיסלאם נלחם בשיטת הג'יהאד, המלחמות, ומי שלא מתאסלם הורגים אותו, אבל אז הגיעו מייסדי האחים המוסלמים שדיברו על כניסה למערכות המדיניות פנימה, להגיד את מה שאחרים רוצים לשמוע, הכינוי לכך הוא 'תאקייה', ואז, כשנכנסים למערכת השלטונית, משתלטים על המדינה מבפנים".

ממשיך אך ומזכיר את פועלו של נימר דרוויש, "מחבל ישראלי שישב בכלא על פיגועים וניסיונות פיגוע, הקים את הפלג הדרומי של התנועה האיסלאמית. הוא התחיל להיכנס לרשויות המוניציפליות, והמשיך מאוחר יותר להתמודדות גם בכנסת. מנסור עבאס הוא תלמידו של השייח' נימר דרוויש, והוא עושה את כל הדרך הזו, הוא למד את מנגנון הדאעווה, הכניסה למנגנונים ממשלתיים כמו שקורה באירופה, ואת זה אנחנו עומדים לקבל כאן, את זה איזנקוט עומד להכניס לתוך שטחי המדינה".

בדבריו מחריף אך את משמעות הדברים בישראל לעומת המתרחש באירופה, וזאת ממספר טעמים: "רשות האוכלוסין וההגירה היא גוף שנמצא בתוך משרד הפנים ובכל שנה מוגשות לו עשרות אלפי בקשות לאיחודי משפחות של פלשתינאים שהתחתנו עם ערבים ישראלים". לדבריו, עד היום היה מי שעצר את שיטפון האישורים לאיחודי משפחות לאחר בדיקה של המניע האמיתי שמאחורי הבקשה, אם הגירה או נישואים, ובפועל התופעה קיימת, אבל לא בהיקפים נרחבים, כך שמצטמצמת כניסת פלשתינאים לישראל ומתן מעמד חוקי להם.

לעומת זאת, "כשהתנועה האיסלאמית תשתלט על כך, אפשר להעביר כך בכל שנה כמאה אלף פלשתינים לשטחי ישראל ולתת להם אזרחות, אם זה בידיים של מנסור עבאס. בדואים מתחתנים עם נשים חברוניות, ערבים מהצפון מתחתנים עם נשים מרמאללה".

בנוסף, אומר גלעד אך, האג'נדה של בג"ץ היא להקל על בקשות מסוג זה, מה שיעצים את זליגת האישורים, ובמציאות כזו "גמרנו על המדינה. זו דרמה", הוא אומר ומציין כי בנוסף קיימת סוגיית הקרקעות והאישורים המונציפאליים, שגם הם נתונים בידי אנשי משרד הפנים.

"ההחלטה איזו רשות מקבלת איזה שטח נמצאת בידיים של שר הפנים. הוא יכול להרחיב שטח לסכנין או עראבה, לבנות עוד ועוד שכונות נוספות וערים נוספות בלי הגבלה. אנחנו יודעים שיש להם מגמה לשלוט על כמה שיותר שטח", אומר אך ומדגיש כי במציאות בה יהיו איזנקוט ויאיר גולן זקוקים לקולותיו של מנסור עבאס, הם כבר ימצאו את התואנות למתן אישורים מהסוג הזה, ולהערכתו מדובר בפתח לדרישה עתידית לאוטונומיות ערביות בתוככי ישראל.

"אנחנו בנקודת התחלה גרועה יותר מאשר באירופה. כשזה התחיל שם, באירופה, לפני עשרים ושלושים שנה, לא היו להם כמויות גדולות של מהגרים. כאן יש 22 אחוז מאזרחי המדינה שהם ערבים, וכשיכניסו עוד ועוד, הפרופורציה בין יהודים לערבים תשתנה".

לשאלתנו אם איזנקוט, רמטכ"ל צה"ל בעברו, לא מודע לתרחישים הללו, משיב אך ואומר כי ברבות השנים הוא עצמו למד ש"מי שיש לו דרגות על הכתף וניצח בשדה הקרב, זה לא אומר שבשדה התקשורתי והציבורי הוא מבין איך הדברים פועלים. זו זירה שהוא לא התנסה בה. הוא סומך על יועצים ואנשי מקצוע שלפעמים התפיסות שלהם הן של מדינה פלשתינית, אוסלו, פרוגרס וזכויות מיעוטים שבסופו של דבר מאכילים את המפלצת האיסלאמית שנראית נחמדה כעת אבל תהפוך לדרקון שיבלע אותנו".

"אני מאוד מקווה שהימין יבין, לא יתפצל ויגיע לקלפיות בהמוניו. יש בימין כאוס של 7-8 מפלגות שרצות על אותה משבצת. צריך לשבח את אמיר אביבי שעמד רגע לפני הכרזה על מפלגה ובחר לוותר כדי שלא לאבד קולות. אנחנו צריכים לקרוא לחברנו עופר וינטר להתאחד כי הסכנה גדולה. ברור לי שצריך אנשים חדשים, אבל לא בשם זה מחריבים את מדינת ישראל. בפעם הקודמת אחוז החסימה היה 154 אלף קולות. נוספו עוד 600 אלף קולות חדשים. המשמעות היא שאם יהיו הרבה מצביעים אפשר להגיע ל-170 אלף קולות לאחוז חסימה, כך שגם 155 אלף מצביעים לא יספיקו וכל הקולות ילכו לפח ומנסור עבאס ויאיר גולן יקימו כאן ממשלה מטורפת".