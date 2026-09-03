גל הפרישות בסיעת "יש עתיד" נמשך: השרה לשעבר, חברת הכנסת קארין אלהרר, הודיעה היום (חמישי) על החלטתה שלא להתמודד ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הבאות לכנסת.

אלהרר, שמלווה את המפלגה מיום הקמתה ושימשה לאורך השנים בתפקידים בכירים במערכת הפוליטית, פנתה במכתב לחברי הסיעה והפעילים.

"לפני 14 שנים יאיר לפיד צירף אותי לרשימת המקימים של יש עתיד ופתח לי דלת לעולם הפוליטי המסעיר ועל כך אוקיר לו תמיד את תודתי. יאיר היה ועודנו חבר ושותף, מנהיג אמיתי שרואה אנשים בגובה העיניים ושטובת המדינה תמיד לנגד עיניו", כתבה אלהרר.

היא הוסיפה "הייתי שותפה להקמת מפלגת המרכז הכי טובה שיש. ובמהלך השנים הייתי בקואליציה ובאופוזיציה, כיהנתי כיו"ר ועדות בכנסת, כשרת האנרגיה והייתי שותפה למהלכים לאומים ובינלאומיים. קידמתי חקיקות משמעותיות לילדים וצעירים בסיכון, לקידום זכויות נשים. הכרתי ושיתפתי פעולה עם חברים לדרך שהם באמת הכי טובים ומחוייבים לשינוי ותיקון המדינה".

לדבריה "אחרי כל ההישגים שצברתי החלטתי ולאחר התייעצות עם משפחתי לעבור הלאה לאתגר חדש ולכן לא אתמודד לרשימת יש עתיד לכנסת הבאה. אני נשארת ביש עתיד כי יש עתיד היא המפלגה והבית הפוליטי שלי ועוד תפגשו אותי בקמפיין הבחירות בו אתרום ואלחם איתכם".

מוקדם יותר השבוע הודיע יו"ר הכנסת לשעבר ח"כ מיקי לוי, כי לא יתמודד לכנסת במסגרת רשימתם של בנט ולפיד. לפניו מסר השר לשעבר, מאיר כהן, הודעה דומה.

לפרישתם של השניים קדמה עזיבתו של ח"כ אלעזר שטרן שהבין שלא ימצא את מקומו ברשימה לכנסת הבאה וערק למפלגתו של גדי איזנקוט.