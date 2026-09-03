אראלי מעלה - ג׳עלה

הרכב ג'עלה מפרסם ביצוע חדש לפיוט "אראלי מעלה", הנאמר בקהילות רבות במסגרת הסליחות. בקרב יהודי ספרד נהוג לומר את הפיוט בעשרת ימי תשובה.

"אראלי מעלה" מושר בקטע הפותח של פרק הווידוי ומתאר את מלאכי השרת המפארים את האל, ועמם גם המתפללים. הפיוט מגיע כהמשך ישיר להכרזה "ה' הוא האלוהים, ה' הוא האלוהים".

עם סיומו ממשיך הקהל בהכרזה "ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד". משם עוברים המתפללים לפיוט הבא, "בטרם שחקים וארקים נמתחו".

בביצוע החדש מנגן אלירן מזוז בגיטרה ומשמש כסולן, ולצדו גל חבר בקאנון ובכלים נוספים. חבר משתתף גם בשירת המענה, יחד עם חנני זית שמנגן בחליל נאי.

עמית שרון מנגן בכלי הקשה ובבס, משתתף בשירת המענה ומבצע את הקטע "ה' מלך". את העיבוד יצרו חברי ג'עלה יחד עם גיא כהן.