מסיבת עיתונאים עם השר בן גביר יו"ר מפלגת עוצמה יהודית

יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הציג היום (חמישי) את תוכנית הדגל של מפלגתו לקראת הבחירות, תחת השם "התנתקות 710".

התוכנית מבקשת לקדם הגירה מרצון של תושבי רצועת עזה למדינות שיסכימו לקלוט אותם, ובן גביר מצהיר כי הקמת משרד ממשלתי ייעודי לנושא תהיה בין הדרישות הקואליציוניות המרכזיות של מפלגתו.

לתכנית המלאה

עוצמה יהודית מציבה יעדים מספריים לתוכנית: כ-250 אלף תושבי עזה שיעזבו מרצונם בשנה הראשונה, כ-1.11 מיליון בתוך שלוש שנים וכ-1.86 מיליון בתוך שבע שנים.

המפלגה מציעה השקעה ישראלית ראשונית של 10 מיליארד שקלים להקמת המערך והתנעתו, לצד מסגרת התאמה של עד 50 מיליארד שקלים, בכפוף להשתתפות בינלאומית ולהסכמים עם המדינות הקולטות.

לפי התוכנית, בממשלה הבאה יוקם משרד להגירה מרצון שבראשו שר, ולרשותו יעמדו מנכ"ל, תקציב עצמאי, צוות למשא ומתן בינלאומי ומערך ביצוע. במסגרת עבודת המטה נבחנות טורקיה, אתיופיה, קונגו ומדינות ערב כיעדים אפשריים, לצד מדינות נוספות, כאשר כל יציאה תותנה בהסכמת מדינת היעד ובהסדרת מעמדו החוקי של המהגר.

בעוצמה יהודית אומרים כי התוכנית גובשה לאחר עבודת מטה שהחלה בעקבות 7 באוקטובר וכללה בחינת מודלים בינלאומיים, היבטים משפטיים וכלכליים ואפשרויות קליטה במדינות שונות. המודל המוצע כולל בניית תיק אישי לכל אדם או משפחה, שמירה ככל האפשר על התא המשפחתי ומסלולים המבוססים על עבודה, לימודים, טיפול רפואי, איחוד משפחות וחסות קהילתית.

התוכנית כוללת גם חבילת סיוע שתכלול נסיעה, דיור ראשוני, הכשרה מקצועית, תעסוקה וליווי לתקופה של עד 24 חודשים. לצד זאת מוצעים בדיקות ביטחוניות פרטניות, תשלום למדינות ולגורמי קליטה בהתאם לביצוע בפועל ופרסום חודשי של נתוני הבקשות, האישורים, היציאות, העלויות והקליטה במדינות היעד.

בן גביר קשר את התוכנית למלחמה ולמחיר ששילמה ישראל, ואמר, "אסור שדם בנינו ובנותינו חלילה יהיה לשווא. חייבים לנצל את ההזדמנות ההיסטורית הזו לחולל פתרון היסטורי". לדבריו, מאז תחילת המלחמה הוא דרש לקדם עידוד הגירה מהרצועה, אף שבתחילה הרעיון נתפס כקיצוני.

בדבריו תקף בן גביר את הסכמי אוסלו וקשר את תוכניתו לעמדותיו של גנדי. "כמה חבל שלא הקשיבו לגנדי, וכמה חבל שבמקום זאת הבאנו עלינו את אסון אוסלו", אמר והוסיף, "זה הזמן להודות: גנדי צדק!".

בן גביר הבהיר כי הנושא יהפוך לדרישה מעשית במשא ומתן הקואליציוני לאחר הבחירות. "בממשלה הבאה, הקמת משרד הגירה, עם שר בראשו, תקציבים וסמכויות, תהיה בראש הדרישות הקואליציוניות שלנו. עוצמה יהודית תדרוש את המשרד הזה לעצמה ותקדם את ביצוע עידוד ההגירה", הצהיר.

את הצגת התוכנית חתם בן גביר בסיסמה שבאמצעותה מבקשת המפלגה לקדם אותה במערכת הבחירות. "במקום אשליות של שלום עכשיו, צריך מעשים של הגירה עכשיו. במקום לחפור מנהרות, הגיע הזמן לארוז מזוודות. במקום לעבוד בטרור, הגיע הזמן למצוא עבודה בחו"ל ולבנות חיים חדשים", אמר.