צה"ל מודה במענה לערוץ 7 כי האימון שקיים גדוד רותם של חטיבת גבעתי בשבת ברצועת עזה נערך ללא סיבה מבצעית, לא הובא לידיעת רב החטיבה ואף פגע באורח חייהם של החיילים.

בעקבות תחקיר האירוע הובהרה למפקד הפלוגה טעותו והוא זומן לבירור עם מח"ט גבעתי. בתגובה שנמסרה בעקבות פניית ערוץ 7 פירט דובר צה"ל את ממצאי הבדיקה שנערכה בעקבות האימון שהתקיים ללא צורך בעיצומה של השבת.

בצה"ל הבהירו כי בעקבות טענות שהעלו חיילים בגדוד נבדקו נסיבות קיום התרגיל, ובבדיקה התברר כי לא היה צורך מבצעי לקיימו במהלך השבת. בנוסף נמצא כי רב החטיבה כלל לא עודכן על האימון.

"לאחר קיום התרגיל ולאור טענות שעלו מצד חלק מהחיילים בגדוד, נמצא כי לא הייתה סיבה מבצעית לקיום האימון במהלך יום שבת וכי האימון לא הובא לידיעת רב החטיבה", נמסר.

בצה"ל ציינו כי האירוע לא הסתיים בבדיקה בלבד, אלא תוחקר ברמה הפיקודית והוביל להפקת לקחים בתוך הגדוד. "האירוע תוחקר ובוצע שיח פיקודי בגדוד, מתוכו הופקו והוטמעו לקחים".

בהמשך תגובתו מכיר דובר צה"ל במפורש בפגיעה שנגרמה לחיילים כתוצאה מההחלטה לקיים את האימון בשבת: "אישור התרגול פגע באורח חייהם של החיילים".

דובר צה"ל התייחס גם באופן ישיר להתנהלותו של מפקד הפלוגה והבהיר כי מפקדיו שוחחו עמו בעקבות ממצאי התחקיר והעמידו אותו על טעותו. "מפקדי הגדוד ביצעו שיח עם המ"פ וחידדו לו את טעותו ואת דרכי ההתנהלות להבא, בנוסף, המ"פ זומן לבירור עם מח"ט גבעתי בעקבות האירוע".

מדובר אפוא בשורת קביעות מפורשות של צה"ל בעקבות התחקיר: האימון לא היה בעל צורך מבצעי שחייב את קיומו בשבת, רב החטיבה לא הובא בסוד הדברים, קיום התרגול פגע באורח חייהם של החיילים וההחלטה של המ"פ הוגדרה כטעות. בעקבות זאת לא הסתפקו בגדוד בהפקת לקחים, והמ"פ זומן לבירור עם מפקד חטיבת גבעתי.

בנוסף נציין כי על פי המידע שהגיע לערוץ 7, ארבעה לוחמים שכלל לא נכחו באירוע שבמוקדו עומדת הפרשה זומנו גם הם לשיחה עם מפקד הגדוד, נשאלו מה עמדתם ביחס למקרה, ולאחר שהביעו עמדה שלא תאמה את עמדת המג"ד - הוחלט להעמידם לדין משמעתי ולהטיל עליהם עונש ריתוק.

גורמים בגדוד טוענים כי מדובר בצעד חסר תקדים, שלדבריהם מעמיק עוד יותר את תחושת המשבר והקרע בין חלק מהלוחמים לבין הפיקוד. "הם לא השתתפו באירוע, לא הפרו פקודה ולא סירבו לבצע משימה", אמר אחד הגורמים. "התחושה היא שהם נענשו רק משום שהביעו את דעתם".