המאבק במשבר האצות שהשבית בימים האחרונים חלק ניכר ממתקני ההתפלה בישראל עולה שלב.

חומרים המיועדים לפגוע באצות פוזרו בים התיכון באזור אשקלון, בניסיון לאפשר את החזרת המתקנים לפעילות מלאה.

במקביל, משרד הבריאות ממליץ לאסור באופן זמני את הדיג באזור הטיפול ובסביבתו, בשל פערי מידע בנוגע לזהות האצות ולהשפעות הטיפול שבוצע בים.

ממשרד האנרגיה ומרשות המים נמסר הערב (חמישי) כי החומרים שפוזרו מאושרים לשימוש במי שתייה. ועדת ההיטלים, שבה חברים גם נציגי משרדי הבריאות והחקלאות, אישרה את השימוש בהם במטרה להתמודד עם התרבות האצות שפגעה בפעילות מתקני ההתפלה.

אלא שמסמך של משרד הבריאות שנחשף בחדשות 13 הצביע על אי-הוודאות שמלווה את האירוע. במסמך הומלץ לאכוף איסור דיג באזור שבו מתבצע הטיפול וגם באזור חיץ של הקילומטר הראשון מהחוף, הן בשל תנועת המים שנצפתה והן משום שזהות זני האצות עדיין אינה ידועה.

במסמך הועלתה האפשרות כי בין האצות עשויים להימצא זנים המסוכנים לאדם, ובהם Microcystis ו-Cylindrospermopsis. לפי המסמך, זנים אלה מכילים Cyanotoxins שעלולים לגרום בין היתר לנזקים לכבד, אך בשלב זה לא נקבע כי אלה אכן האצות שנמצאות באזור.

עוד נכתב כי בשל הדחיפות ואי-הוודאות יש לנקוט משנה זהירות בכל הקשור לבריאות הציבור ולשרשרת המזון. במסמך צוין כי שימוש בביוצידים בסביבה שבה מתקיים דיג מחייב ניתוח סיכונים המבוסס על רעילות כרונית ואקוטית באזור המטופל.

כמה שעות לאחר מכן פרסם משרד הבריאות הודעה רשמית שבה הבהיר את עמדתו. המשרד מסר כי העביר למשרד החקלאות חוות דעת "המצביעה על אי הוודאות לגבי זהות האצות ולהשפעות הטיפול שבוצע בים", ולכן המליץ להורות על איסור זמני של דיג באזור הטיפול ובאזור החיץ הסמוך לו.

עם זאת, במשרד הבריאות הדגישו כי אין בשלב זה עדות לסיכון מוכח. "ההמלצה אינה מבוססת על קיומו של סיכון מוכח, אלא נועדה לנקוט אמצעי זהירות ולהגן על בריאות הציבור כל עוד קיימים פערי מידע ואי ודאות באשר להשפעות הטיפול", נמסר.

בהתאם לכך, ההמלצה נוגעת לדיג באזור ולא לצריכת דגים שכבר נמצאים בשווקים. במשרד הבריאות ממליצים לחדש את הדיג לאחר שיתקבלו תוצאות ניטור שיוודאו כי לא נמצאו ממצאים חריגים בדגה ובביוטה וכי אין אינדיקציה לסיכון לבריאות הציבור.

גם בנוגע למי הברז ביקש המשרד להרגיע והבהיר, "אין השפעה על איכות מי השתיה ולכן אין כל מניעה בשתיית מים". ההבהרה מגיעה בזמן שהגורמים המקצועיים עדיין מנסים לזהות את האצה ולמצוא דרך להתמודד עם התפשטותה.

האירוע החל ביום ראשון ובשיאו הושבתו לחלוטין חמישה מתוך ששת מתקני ההתפלה שלחופי הים התיכון. כעת מתקן חדרה, שאליו הזיהום טרם הגיע, פועל כרגיל מסביב לשעון, בעוד שורק ב' ופלמחים פועלים באופן חלקי למרות הזיהום.

שורק א', שהופעל למשך כמה שעות, הושבת מחדש, ואילו המתקנים באשדוד ובאשקלון מושבתים כבר כמה ימים. במקביל נעות האצות צפונה וקיים חשש כי יגיעו גם למתקן בחדרה, שנותר היחיד מבין מתקני החוף שפועל כרגיל בימים האחרונים.

ברשות המים ובחברה הממשלתית לחקר ימים ואגמים פועלים לזיהוי האצה ולבחינת דרכי הטיפול בה. אחת מדרכי ההתמודדות הנבחנות היא לגרום לאצות לגדול באופן שיביא לכך שייתקעו במסננים ולא יחדרו אל תוך מערכות ההתפלה.

הפגיעה בהתפלה חייבה גם שימוש במקורות מים חלופיים. חברת מקורות קיבלה ממשרד הבריאות אישור לשאוב מים מקידוחים שהשימוש בהם נאסר בעבר מטעמי זהירות, ולאחר כיומיים שבהם הופסקה אספקת המים לחקלאים, בעיקר בנגב, חודשה השאיבה לצורכי חקלאות.