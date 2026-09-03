תא"ל במיל' עופר וינטר, לשעבר מפקד חטיבת גבעתי, אומר כי אילו היה בתפקיד היה מעניש את לוחמי ההסדר מגדוד רותם שסירבו לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית.

לצד הקביעה כי בצה"ל אין מקום לסירוב פקודה, וינטר הבהיר כי לאחר הענישה היה בוחן את הנסיבות שהובילו לאירוע.

במהלך ראיון לחדשות 12 שאל עמית סגל את וינטר, "אם אתה מח"ט גבעתי היום, אתה שולח לכלא את הלוחמים שסירבו לעלות לנמ"ר עם פראמדיקית?".

וינטר השיב כי עמדתו בנושא הייתה עקבית לאורך שנות שירותו בצבא. "אני רוצה לומר, וזו עמדתי כל שנותיי כמפקד בצה"ל, לא מסרבים פקודה", אמר וינטר. "כך נהגתי בגירוש מגוש קטיף שפינו את המשפחה שלי משם, אמרתי לא נסרב פקודה. העוצמה של צה"ל זה המשמעת - וכך גם היה מצופה מחיילים".

כשנשאל האם היה שולח את הלוחמים לעשרה ימי מחבוש, השיב וינטר, "אני הייתי מעניש אותם על סירוב פקודה ואחר כך הייתי עושה בירור".

בהמשך הדגיש כי לצד חובת הציות, נדרשת גם התחשבות מצד המערכת באופן שבו היא מנהלת את סוגיית השירות המשותף. "אנחנו רוצים שלוחמים ולוחמות יהיו בצה"ל ולא חייבים בכוח לדחוף אצבע בעין, במיוחד שאנחנו רוצים לשלב חרדים גם", אמר. לדבריו, "לא כל דבר צריך לקחת לוויכוח פוליטי".

דבריו של וינטר מגיעים על רקע הפרשה בגדוד רותם, שבמסגרתה נשלחו לוחמים לעשרה ימי מחבוש לאחר שסירבו להיכנס לנמ"ר עם פרמדיקית. לפי הלוחמים, האירוע לא התרחש בחלל ריק אלא לאחר תקופה שבה נוצר משבר אמון בינם לבין מפקד הפלוגה.

מספר שבועות לפני התקרית עם הפרמדיקית התקיים בשבת תרגיל פלוגתי שכלל בין היתר פינוי נפגע ופתיחת עירוי. הלוחמים טענו כי לא היה צורך מבצעי בקיום התרגיל בשבת וכי הוצג להם כאילו המהלך קיבל אישור מהגורמים הרבניים.

בהמשך אישר צה"ל כי בבדיקת האירוע נמצא שלא הייתה סיבה מבצעית לקיים את האימון במהלך השבת וכי האימון לא הובא לידיעת רב החטיבה. בצבא אף הודו כי "אישור התרגול פגע באורח חייהם של החיילים", ומפקד הפלוגה זומן לבירור אצל מפקד חטיבת גבעתי.

הלוחמים והוריהם טענו בהמשך כי האירוע הזה פגע באמון שלהם בפיקוד והשפיע ישירות גם על ההתנהלות בתקרית עם הפרמדיקית. גם איגוד ישיבות ההסדר הצביע על משבר אמון שקדם לאירוע וטען כי הוא נבע, בין היתר, מאי-הקפדה על ההלכה והפקודות ומהצגת מצג שווא לחיילים.

הורי הלוחמים אף פנו לרמטכ"ל אייל זמיר וטענו כי "בגדוד רותם, נכון לעכשיו, אין אמון". לדבריהם, כאשר נאמר ללוחמים פעם נוספת כי החריגה אושרה על ידי הגורמים הרבניים, הם התקשו לתת אמון בדברים בעקבות האירוע הקודם.