ניסיון פיגוע סוכל לפנות בוקר (שישי) בירושלים. המשטרה מסרה כי מחבל הגיע לעבר כוח באזור שער שכם בעיר העתיקה וניסה לדקור את השוטרים והלוחמים.

המחבל נוטרל על ידי השוטרים והלוחמים. לא דווח על נפגעים בקרב השוטרים.

ניסיון הפיגוע התרחש שעות בודדות לאחר שהסתיימו תפילות הסליחות המסורתיות ברחבת הכותל המערבי, שבהן השתתפו למעלה מ-50 אלף איש.

בשל עומס הקהל חסר התקדים שהגיע הלילה להשתתף במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי, הועבר המעמד בשידור חי על חומות העיר העתיקה ובשער יפו, לטובת אלפי הבאים שלא הצליחו להיכנס לרחבה והשתתפו בתפילה מהכניסות לעיר העתיקה.