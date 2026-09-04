הדרכת התורה בנוגע לעבודה

שאלה: שמעתי שיעור שבו הרב אמר שלפי התורה צריך כל אדם מישראל לעסוק כל היום בתורה, שנאמר: "והגית בו יומם ולילה". ואין צריך לדאוג לפרנסה, כי אם כל ישראל יעסקו כל היום בתורה, ה' יעזור ויפרנס את ישראל. האם דבריו נכונים?

תשובה: אם אכן כך אמר, הרי שטעה בהבנת היסודות הבסיסיים של התורה. הדרכת התורה לכלל ישראל היא לעבוד בששת ימי המעשה רוב היום ולקבוע עיתים לתורה בבוקר ובערב. שנאמר: "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי שבת לה' אלוקיך לא תעשה כל מלאכה" (שמות כ, ט-י). אמרו חכמים: "כשם שנצטוו ישראל על מצוות עשה של שבת, כך נצטוו על המלאכה" בששת ימי המעשה (מכילתא דרשב"י שם). בכך העניקה התורה ערך מקודש לעבודה שעובדים ישראל בששת ימי המעשה.

כן מתוארים חיי האדם שעובד מן הבוקר עד הערב, שנאמר: "תזרח השמש (וחיות הלילה) יאספון ואל מעונותם ירבצון. (ואז) יצא אדם לפעלו, ולעבדתו עדי ערב" (תהילים קד, כב-כג). וכן למדנו מעבודתו של יעקב אבינו, שהעיד על עצמו שעבד עשרים שנה בשמירת הצאן בחריצות גדולה, בימים החמים ובלילות הקרים. שנאמר: "הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, ותידד שנתי מעיניי" (בראשית לא, לח-מ).

וכן עולה מדברי חכמים (ברכות ד, ב), שדרכו של עולם שאנשים מקדישים את רוב יומם לעבודה ובערב חוזרים לביתם מן השדה. וכן מצינו שהורו חכמים שלא להוסיף על שלושה עולים בקריאת התורה בימי שני וחמישי, משום ביטול מלאכה (מגילה כב, ב; לעיל הלכה ו). ואם לא נהגו לעבוד כל היום, מה בכך שיוסיפו עוד עלייה?! (עוד ראו בדעת רבנו תם בתוספות ישנים יומא פה, ב; ואורות התורה ט, ו).

הדיון אודות תלמידי חכמים

אומנם נחלקו רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי לגבי תלמידי חכמים (ברכות לה, ב). שלדעת רבי ישמעאל עליהם לשלב עבודה עם תלמודם, ולדעת רבי שמעון בר יוחאי עליהם להקדיש את כל זמנם ללימוד התורה וה' יעזור להם. ובסיכום הסוגיה הביאה הגמרא את דבריהם של שניים מגדולי האמוראים. אביי אמר: "הרבה עשו כרבי ישמעאל - ועלתה בידם, כרבי שמעון בן יוחאי - ולא עלתה בידם". ורבא היה רגיל לומר לתלמידיו: בבקשה מכם, בימי ניסן ובימי תשרי, שבהם עבודת השדה בבבל הייתה רבה, וממנה היה אפשר להתפרנס בדוחק כל השנה - אל תבואו ללמוד אצלי, כדי שלא תהיו טרודים בפרנסתכם כל השנה.

הרי שההדרכה הראויה לתלמידי החכמים הייתה לשלב עבודה יחד עם לימוד התורה. אומנם היה עליהם להקפיד שתורתם תהיה עיקר ומלאכתם עראי, ועל ידי כך יזכו שהתורה והמלאכה יתקיימו בידם. יתר על כן, לדעת רבים, גם רשב"י לא התכוון שזו ההדרכה הראויה לסתם תלמידי חכמים, אלא זו מידת חסידות לתלמידי חכמים מופלגים ביותר (תוספות "כאן בזמן"; ספר חסידים תתקנב; מהרש"א ברכות לה, ב; חידושי וביאורי הגר"א על הש"ס; המקנה על קידושין פב, א; נפש החיים א, ח; אבן ישראל דרוש ג; חתם סופר סוכה לו, א; קונטרס אחרון על שאגת אריה אות א. כיוצא בזה כתבו: תוספות רבי יהודה החסיד, ותוספות הרא"ש).

כיצד הציבור מקיים את מצוות "והגית בו יומם ולילה"

אכן כבר חכמים שאלו, איך אפשר שישראל יקדישו את רוב יומם למלאכה, כאשר לכאורה מצוות תלמוד תורה מחייבת אותם ללמוד יומם ולילה, שנאמר: "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה" (יהושע א, ח), וכן נאמר: "כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" (תהלים א, ב)?

שתי תשובות השיבו על כך. האחת היא שהמצווה ללמוד תורה יומם ולילה מתקיימת בשבתות ובחגים (ראו פניני הלכה שבת ה, א, 1). השנייה היא שבששת ימי המעשה המצווה מתקיימת על ידי קביעת עיתים לתורה ביום ובלילה, ועל ידי הלימוד הקבוע בכל יום, שמתקיים גם כאשר קשה לקיימו, נחשבים כלומדים כל היום כולו. וכפי שנפסק ברמב"ם (הלכות תלמוד תורה א, ח) ובשולחן ערוך: "כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל ייסורים, בין בחור בין זקן גדול. אפילו עני המחזר על הפתחים, אפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה" (יורה דעה רמו, א; וכן כתבו רבים ובהם ריטב"א, אלשיך, מהרש"א; של"ה; שולחן גבוה רמו, ו; גר"א שנות אליהו פאה א, א; שולחן ערוך הרב יורה דעה הלכות תלמוד תורה קונ"א ג, א; ערוך השולחן אורח חיים קנו, א-ב; אור שמח תלמוד תורה א, ב; מאמרי הראיה עמ' 199-198).

חובת שמירת העיתים לתורה

העיתים לתורה צריכים להיות קבועים, שאם לא כן, יש חשש שאדם יימשך אחר מלאכתו וענייניו וישכח ללמוד (רש"י שבת לא, א). וכן נפסק להלכה לגבי העת בבוקר: "אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע, שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה" (טור ושולחן ערוך אורח חיים קנה, א). אומנם, מי שצריך למהר למלאכתו אחר התפילה, יקבע את זמן הלימוד לפני התפילה או בשעה אחרת ביום (עיינו שולחן ערוך הרב שם).

וכן אמרו בירושלמי (סוטה, ט, יג), ש"אנשי אמונה בתורה" הם כדוגמת אותו מלמד שהיה קורא מקרא עם אחיו בצור, ובאו סוחרים והיו קוראים לו לעשות עמהם עסק. והיה אומר להם: אין אני מבטל קביעות לימוד שלי, אם יש רווח שצריך להגיע אליי - סופו שיגיע אליי.

כתב השל"ה (מסכת חולין דרך חיים קסה), שאם אירע שהפסיד קביעותו ישלימנו בלילה ולא ידחה אותו למחר (על פי עירובין סה, א). כתבו הפוסקים להלכה, שאם בעת הקביעות הזדמן לו עסק עם רווח גדול מאוד, או מניעת הפסק כדוגמת "דבר האבד" שהתירו בחול המועד, או אירוע משפחתי חשוב, אפשר לדחות את זמן לימודו ולהשלימו (מור וקציעה קנה, א; מגן גבורים קנה, ג; עלי תמר ירושלמי שם).

חומרת ההתבטלות בעיתים הקבועים לתורה

בשעות שאדם צריך לעסוק בהן בתורה, בין בתחילת לימודו כדי ללמוד את יסודות התורה כפי הנצרך להדרכת חייו, ובין בהמשך החיים בעיתים שקבע לתורה, עליו להיזהר מאוד שלא לבטל תורה. על כך אמרו חכמים: "כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה - מאכילין אותו גחלי רתמים" (חגיגה יב, ב; וראו מהר"ל נתיב התורה ד).

השאלות בבית דין של מעלה

אמרו חכמים (שבת לא, א) שכאשר אדם נכנס לדין בבית דין של מעלה, שואלים אותו שש שאלות. הראשונה עוסקת בעבודה: "נשאת ונתת באמונה?" כלומר, האם היית ישר בעבודתך ועסקיך? השאלה השנייה היא "קבעת עיתים לתורה?" (שבת לא, א). מכאן למדנו על הערך העצום של קביעות עיתים לתורה.

כמה זמן צריך להשקיע בעיתים לתורה?

למדו חכמים (מנחות צט, ב) מדברי רבי יוסי שכדי לקיים את קביעות ה"עת" צריך ללמוד לכל הפחות "פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית". ולרבי יהושע, לכל הפחות "שתי הלכות בשחרית ושתי הלכות בערבית" (מכילתא דרשב"י שמות טז, ד).

לא ברור כמה הוא שיעור שתי הלכות שבו ניתן לקיים לדעת רבי יהושע את הקביעות, אולם נראה שמדובר בלימוד משמעותי שעל ידו גם אדם שעובד כל היום יכול להתקדם מעט בכל יום בלימוד התורה ובידיעתה.

אכן, אם לומדים בכל יום, לדוגמה, שני סעיפים בפניני הלכה וכן בכל לילה, במשך שנה אחת מסיימים כתשעה ספרים. אולי אפשר לומר שלרבי יהושע כל "עת" הוא זמן של כחמש עד עשר דקות שבו אפשר ללמוד שתי הלכות, ולרבי יוסי הוא כחצי שעה.

דברי רשב"י

לדעת רבי שמעון בן יוחי, "אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית", קיים את מצוות "לא ימוש" (וכן בתיקוני זוהר כא, ס, א). אלא שהוסיפו חכמים ואמרו ש"דבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ", שמא יסמכו על דעתו ויתרשלו מלקבוע עיתים ללימוד התורה. "ורבא אמר: מצווה לאומרו בפני עמי הארץ", כדי שכל מי שקורא קריאת שמע ידע, שגם לו יש חלק בתורה יחד עם כל ישראל, וידע עד כמה גדולה מעלת קריאת שמע שחרית וערבית, שכבר על ידה זכה לקיים את מצוות תלמוד תורה באופן בסיסי (מנחות צט, ב).

למעשה, בשולחן ערוך (יורה דעה רמו, א) כתב שכל איש ישראל חייב "לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה", בלא להזכיר את דעת רשב"י. אולם הרמ"א הוסיף: "ובשעת הדחק, אפילו לא קרא רק קריאת שמע שחרית וערבית", קיים את המצווה.