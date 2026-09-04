סקר שערך מכון "לזר מחקרים" ומתפרסם הבוקר (שישי) בעיתון "מעריב" מעלה כי גוש הימין מתחזק ל-51 מנדטים בעוד גוש מתנגדי נתניהו נחלש ל-57.

על פי הנתונים, לו היו הבחירות נערכות כיום, היתה מפלגת "ישר!" זוכה ב-23 מנדטים והליכוד ב-20.

מפלגת "ביחד" של בנט ולפיד מקבלת 15 מושבים, הדמוקרטים 10, ישראל ביתנו 9, עוצמה יהודית 8, יהדות התורה 7, איחוד חד"ש-תע"ל-בל"ד 7, ש"ס 7, רע"מ 5, הציונות הדתית וזהות 5, עמך ישראל 4.

משקל המפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה מצטמצם ל-6.7%, אך עדיין מדובר במספר שווה ערך לכשמונה מנדטים.

מפלגת הבית ציוני - המילואימניקים משיגה 2.1%, המפלגה הכלכלית 1.7%, מפלגת האחדות 1.1%, כחול לבן 0.6%, ומפלגת הציבור החרדי 0.4%.

52% ממצביעי מפלגות גוש מתנגדי נתניהו קוראים לאיחודים לפני הבחירות ו-27% סבורים שעדיף שהמפלגות הנוכחיות ירוצו בנפרד. תמיכה גבוהה מעט יותר באיחוד בשמאל-מרכז נמצאה בקרב מצביעי מפלגות הדמוקרטים (57%) וישראל ביתנו (55%).