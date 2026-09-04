מברוקלין ועד זירת האיגרוף בפלורידה: גל תקריות אנטישמיות מסעיר את ארצות הברית

מדי חודש נוהג ראש עיריית ניו יורק, ממדני, לבקר בשכונה ובאירוע של הקהילה היהודית בעיר ולהצהיר עד כמה הוא מתנגד לאנטישמיות.

עם זאת, במקביל הוא מאשים את ישראל ברצח עם בעזה, מבטל חוקים שנועדו להגן על הקהילה, ומאיים שוב ושוב לעצור את ראש הממשלה נתניהו אם יגיע לעיר.

הפעם, ביקורו של ממדני לרגל ראש השנה בשכונה החרדית בורו פארק שבברוקלין לא עבר חלק. סטפני בן שמעון, אקטיביסטית פרו-ישראלית מהשכונה ונכדה לניצולי שואה, הטיחה בראש העיר שהוא מלבה את להבות השנאה נגד הקהילה היהודית ונגד ישראל.

בצידה השני של אמריקה, קרב אגרוף הפך במהירות לזירה ניאו-נאצית. המתאגרף פול ניקולס מילר - ניאו נאצי שהורשע בעבר בעבירות נשק - ניצח בקרב את הלוחם ואושיית הרשת בן אזולאי, יהודי בעל אזרחות ישראלית ואמריקנית.

בסיום הקרב הצדיע מילר פעמיים במועל יד, ואז קרא לעבר יריבו בקרב בצרור קללות אנטישמיות. בעקבות ניצחונו הונף בקהל שלט ועליו צלב קרס, ואוהדים נוספים הצדיעו במועל יד - מה שהתדרדר לקטטה ביציע.

שתי התקריות הללו אינן קשורות זו לזו, אך החוט שמחבר ביניהן הוא האנטישמיות הגואה בשנים האחרונות בארצות הברית ובדרום העולם. פוליטיקאים ומובילי דעת קהל זורקים לאוויר מילים כמו "רצח עם" ו"פשעי מלחמה", ובזירות אחרות נראות הצדעות וסמלים נאציים, כשהמראות שחשבנו שנותרו במאה הקודמת חוזרים שוב אל מרכז הבמה.