לצערי, טעיתי במשך שנים רבות והלכתי שולל אחרי אליעזר ברלנד. חשבתי שהוא עובד את ה' בכל כוחותיו, בתורה ובתפילה. בתמימותי הרבה הוא היה בעיניי סמל של קדושה ופרישות, של עמל תורה בלהט ובהתלהבות.

לצערי הגדול, התברר לי שמאחורי דמותו כעובד ה' הסתתרה מציאות קשה וחמורה. הדברים לא הסתכמו בשירים כמו "צהלי ורוני יושבת אומן" או "הבאת אותנו עד לכאן תביא אותנו לאומן", אלא הגיעו למחוזות חמורים בהרבה.

עוד לפני התפוצצות הפרשה המחרידה הזהיר מפניו מו"ר, חכם האמת הרב יעקב יוסף זצ"ל, ואמר כי דרך החיים שהוא מורה מנוגדת להלכה וכי אסור לשמוע לו.

ועכשיו - הוא באומן.

במבט לאחור, ומתוך החוויה האישית שלי, ההתפכחות מברלנד גרמה לי לבחון מחדש גם תפיסות והדרכות אחרות שקיבלתי לאורך הדרך. אחת המרכזיות שבהן נוגעת לנסיעה לאומן בראש השנה.

כחלק מתהליך התשובה האישי שלי, בתוך כלל ישראל, ומתוך אהבת ישראל ולא מתוך ניגוח חלילה או התנשאות, אני מבקש להאיר נקודה של אמת כפי שאני מבין אותה. ולשומעים ינעם.

ברור לי לחלוטין שכל הציווי של רבי נחמן זיע"א לבוא אליו לראש השנה לא היה מארץ ישראל. בוודאי לא במציאות שבה זכינו לקיבוץ גלויות ולשוב לארצנו. בתוך זוועות הגלות ביקש רבי נחמן לתת נחמה וחיזוק ליהודים שנאלצו לחיות על אדמת נכר.

רבי נחמן כותב בספרו הקדוש ליקוטי מוהר"ן (חלק א', תורה ז' ותורה ט') על מעלתה של ארץ ישראל ועל הקשר בינה לבין התפילה.

כך מתברר, להבנתי, למי שלומד את תורתנו הקדושה מתוך מבט של אהבת הארץ. כך אמר לי המקובל האלוקי, צדיק האמת חכם ישועה בן שושן זצ"ל, וכך הייתה דעתם של רבים מזקני חסידי ברסלב בדורות הקודמים.

היטיב לבטא זאת המוהל הרב פרנק ז"ל, שהכיר היטב את חסידות ברסלב מדורות קודמים, ואמר לי שכל הנסיעה לראש השנה מארץ ישראל לאומן בדורנו היא מ"השגעונות של לייזר ברלנד", כלשונו.

כך כתב גם רבי שמואל הורוביץ, מגדולי חסידי ברסלב, בספרו מכתבי שמואל: "טוב למות בארץ ישראל מלחיות בחוץ לארץ"!

אור תורתו של רבנו נחמן הוא עצום. הוא נצרך וחיוני מאוד לדורנו. נשמות טובות רבות מוצאות בתורתו חיזוק, אמונה, שמחה ודרך בעבודת ה'.

דווקא משום כך צריך ללמוד את תורתו באיזון הנכון. כפי שהגדיר הרצי"ה זצ"ל, בשביל ברסלב צריך "היגיינה נפשית".

אבל הנסיעה מאדמת ארץ ישראל לאדמת נכר היא, בעיניי, דבר זר לנשמות ישראל. אדרבה, רבי נחמן עצמו מדגיש פעמים רבות בספריו את חיבת הארץ ומעלתה.

אמור מעתה: לא רבי נחמן מברסלב. לא רבי נחמן מאומן. אלא רק רבי נחמן מארץ ישראל!

ומתוך ארץ ישראל תורתו יכולה להאיר את הנשמה עד מאוד.

בשנים האחרונות אף הגדילו בעלי התעמולה לעשות והחלו לארגן נסיעות של נשים לאומן. בעיניי, מלבד השאלות הנוגעות לפגיעה בחיי משפחה תקינים, מדובר בתופעה שאין לה יסוד ובסיס בתורת רבי נחמן. ישנו גם שיעור חשוב מאוד של צדיק האמת רבנו יורם אברג'ל זצ"ל על מה שהוא ראה כשקר הגדול שבנסיעת נשים לאומן.

מול התעמולה המעודדת יהודים לעזוב את אווירהּ המחכים של ארצנו הקדושה, נדרש איזון. עלינו להרים את כבודה של ארץ ישראל, שכל הברכה נובעת ממנה, ולהגדיל בכל עוז את חיבתה בכל דרך אפשרית.

במקום להשקיע את הכוחות בשכנוע יהודים לעזוב את הארץ הקדושה דווקא בימים הנשגבים של ראש השנה, ראוי להשקיע אותם בחיבור עמוק יותר לארץ, לקדושתה ולתורתה.

ובזכות זאת נזכה לתיקון הכללי האמיתי של אהבת ארץ ישראל - תיקון הברית שכרת ה' עם אבותינו לתת לנו את הארץ הקדושה הזאת.

"איך נשיר את שיר ה' על אדמת ניכר"?