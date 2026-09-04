שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, שב והשתמש במונח טרוריסטים כדי לתאר את מבצעי פשעי השנאה באזור יהודה ושומרון, תוך שהוא מדגיש את הנזק הכבד שמעשים אלו גורמים למעמדה של ישראל בציבור האמריקני.

בריאיון לכאן רשת ב' אמר השגריר: "זה פוגע בתדמית של ישראל כאומה וכעם. ואני מוצא את זה מצער כי כרגע ישראל צריכה את כל החברים שהיא יכולה להשיג, היא לא צריכה עוד אויבים".

התבטאות זו מגיעה בהמשך להצהרתו מהחודש שעבר, אז הגדיר כ"טרוריסטים ישראלים" את הפורעים שהטילו מצור על תושבים בכפר הפלסטיני קוסרה. בתגובה לדבריו, מעורבים בהצתת מסגד בכפר בזאריה שבשומרון ריססו השבוע את הכתובת "האקבי ד"ש מהטרוריסטים".

האקבי התייחס לכתובת שנכתבה נגדו וציין כי אינו חושש ברמה האישית, אך הבהיר כי מדובר באירוע חמור והשלכותיו על מעמדה של ישראל רציניות, גם בקרב המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית.

השגריר הביע חשש מכך שלמידע על מקרים אלו תהיה השפעה קשה על עמדותיהם של צעירים אמריקנים במידה וזה הדיווח היחיד שנחשף בפניהם.