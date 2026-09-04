כשלושה שבועות בלבד לאחר הגשת כתב הערעור ובעיצומם של ימי הפגרה, הורה נשיא בית הדין הרבני הגדול הראשון לציון רבי דוד יוסף להעביר תיק משמורת ילדים מידי הרכבו של ראב"ד פתח תקוה להרכב בית הדין הרבני בירושלים בראשות האב"ד הרב יצחק אושינסקי.

מדובר בתיק שהתנהל במשך למעלה מארבע שנים בבית הדין הרבני בפתח תקווה בהרכבו של רב העיר הרב בנימין אטיאס, הרב דוד גרוזמן והרב בן ציון רבין כאשר במשך תקופה ארוכה האם מנכרת את שלושת ילדיהם מאביהם באופן חמור ביותר עד כדי ניתוקם המוחלט במשך כשנה וחצי.

במסגרת ערעור שהגיש האב לביה"ד הרבני הגדול באמצעות בא כוחו הטוען הרבני הבכיר הרב מרדכי שיינין, הועלו שורה של טענות קשות באשר להתנהלות בית הדין, בין היתר באי אכיפת החלטות והתעלמות מתמשכת מחוות דעת והתרעות רבות שהוגשו לבית הדין על-ידי גורמי מקצוע, וזאת על אף הניכור שהלך והעמיק בין האב לשלושת ילדיו עד כדי נתק מוחלט מזה כשנה וחצי. התנהלותו לאורך התקופה של בית הדין בפתח תקוה לא מנעה ואף העצימה את הניכור מה שנתן לאם רוח גבית להמשיך בהתנהלותה.

בפתח פסק דינו מדגיש הרב יוסף כי מדובר ב"דיני נפשות של הקטינים, בניכור הורי מתמשך מהאב" ומפנה לנוהל המיוחד שאותו פרסם בחודש סיון האחרון בנושא הבטחת הקשר בין הורים לילדיהם וטיפול החירום הנדרש בניכור הורי. לדבריו, "בהתאם לנוהל שפרסמנו לעשות כל צדק למנוע ניכור הורי", נדרשת התערבותו הדחופה.

בהמשך פסק הדין מתייחס הנשיא במישרין להתנהלות הרכבו של ביה"ד בפתח תקוה ומציין כי החלטתו התקבלה "לאחר שנחשפנו אודות התנהלות התיק ע"י בית הדין לאורך תקופה ממושכת בנוגע לנתק בין המערער לשלושת ילדיו הנמשך כ־14 חודשים".

הנשיא קובע כי "לא ניתן לקבל מצב מזעזע זה בו ילדים מנוכרים מאחד ההורים, ויש לפעול בכל דרך אפשרית כדי לגדוע ולשנות זאת. מדובר במקרה עגום, חמור ומורכב המחייב מתן מענה משפטי וטיפולי דחוף".

על רקע הדברים, "ומטעמים הקשורים גם לניהול ההליך ולמראית פני הצדק", הורה הנשיא להעביר את הטיפול בתיק זה לבית הדין הרבני בירושלים בראשותו של האב"ד הרב יצחק אושינסקי שפרסם לפני כשלוש שנים מאמר מפורט ובו "דרכי התמודדות עם ניכור הורי בבתי הדין הרבניים".

הטוען הרבני הרב מרדכי שיינין

הטוען הרבני הרב מרדכי שיינין בא כוחו של האב מסר: "מדובר בהחלטה אמיצה וחשובה, ובראש ובראשונה בתקווה חדשה לשלושה ילדים שאיבדו במשך תקופה ארוכה את הקשר עם אביהם ואביהם איבד אותם. ההחלטה מוכיחה שנוהל הנשיא בנושא ניכור הורי הוטמע הלכה למעשה למערכת בתי הדין - והוא לא נותר על הנייר בלבד. לאחר שכב' הנשיא נחשף להתנהלות המזעזעת בתיק לאורך תקופה ממושכת, ניתן על ידו פסק דין בתוך פרק זמן קצר ובעיצומם של ימי הפגרה המורה על העברת התיקים להרכב אחר ובעיר אחרת.

המסר חד משמעי: תיקי ניכור הינם 'תיקי שכול' של יתומים חיים והורים שכולים. אי אפשר להסתפק בהחלטות בלבד ועל כן נדרשת אסרטיביות ובמקרי הצורך גם אכיפה יעילה ומהירה".

מארגון “געגועים של ילד", המלווה הורים וילדים במצבי ניכור, נמסר: “החשיבות בהחלטה היא גם במסר המערכתי: כשדרך הטיפול אינה מצליחה לעצור את הנתק - אסור להמשיך בה רק מכוח האינרציה. טובת הילדים מחייבת לדעת לשנות כיוון בזמן".