ישראל כ"ץ: צה"ל לא ייסוג מאזור הביטחון עד לפירוק חיזבאללה מנשקו אלעד מלכה, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הבוקר (שישי) הודעה אחרי כיבוש רכס עלי טאהר בדרום לבנון על ידי כוחות צה"ל.

"במבצע מורכב ושיטתי הושלמה המשימה והמנהרות טוהרו ממחבלים. כעת צה"ל ישלים את נטרול המנהרות וייערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח", אמר כ"ץ.

במקביל להשלמת המשימה, הבהיר כ"ץ כי המדיניות הביטחונית של הדרג המדיני נותרה נחושה. "כיבוש רכס עלי טהאר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון. מנהרות עלי טהאר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה - הכל כך חשוב לחיזבאללה - ומכאן חשיבותם האסטרטגית".

לדבריו "ראש הממשלה נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר, המתוקף מידי יום על ידי צה"ל: ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל. כיבוש עלי טהאר הוא צעד חשוב בהשגת היעד".

אמש הודיע צה"ל כי השלים את טיהור שני התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, וכי כוחות אוגדה 36 השיגו שליטה מבצעית במרחב מעל ומתחת לקרקע.

לפי ההודעה, הכוחות פעלו בתקופה האחרונה בתוך שני התוואים וטיהרו את השטח ממחבלים. חלק מהמחבלים חוסלו במהלך הפעילות ואחרים נמלטו מהמרחב, וכעת נמשכות הפעולות לנטרול התשתיות עצמן.

צה"ל מודיע כי טיהר את המנהרות ברכס עלי טאהר

עוד נמסר כי צה"ל טרם סיים את הפעילות באזור. לאחר השלמת נטרול התשתיות התת-קרקעיות, הצבא ייערך מחדש להגנה בהתאם להערכת המצב.