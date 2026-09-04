השתלחות קשה של השר לשעבר משה יעלון נגד המכינה הקדם צבאית בעלי. בפודקאסט של המכללה האקדמית גורדון טען יעלון כי במכינה מעבירים מסרים אותם כינה "יודו-נאצים".

"הציונות הדתית, לא כולה אלא חלקה - ואני יכול לאפיין את זה לגבי רבנים מסוימים ולגבי מכינות מסוימות - עברה תהליך של הקצנה", טען.

לדבריו "זו התפיסה המשיחית. אני מסתכל על השיעורים שמעבירים בעלי - שליוויתי אותה מהקמתה - פתאום אני רואה שיעורים על עליונות יהודית. עליונות יהודית? אני בן של ניצול שואה. איך הגענו לזה? מיין קאמפ במהופך.

לא סתם, כנראה ישעיהו ליבוביץ' אמר 'יודו-נאצים'. זה ממש ככה. יש שם כל מיני אמירות מאוד מאוד מסוכנות. אני חושב שהצבא צריך לשים בזה גבולות", סיכם.

זו לא ההשתלחות הראשונה של יעלון כלפי המכינה. לפני כשנתיים טען "אני לא מטיל דופי כל חובשי הכיפה, אבל את מכינת עלי, מכינת בני דוד הייתי סוגר היום".

בהמשך הסביר את דבריו וטען "אין לי דבר נגד הדתיים הלאומיים, להיפך, יש לי הערכה רבה, על השליחות, החלוציות, אני איש התיישבות, מעריך אנשים שלוקחים על עצמם משימות. יש את מכינת בני דוד ולאחרים שנמצאים לצערי בעמדות כוח בממשלה, הם מדברים על מדינת הלכה, משיחית, גזענית, פאשיסטית, הומופובית ומיזוגנית".