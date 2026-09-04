בפעילות משותפת של צה"ל ושירות הביטחון הכללי שלשום (רביעי) במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה, חוסל המחבל מחמד מחמוד מרשד אלקאדי.

אלקאדי שימש כמפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר פיקד אלקאדי על המתקפה נגד מוצב סופה. בהמשך המלחמה היה מעורב באופן ישיר בהחזקת חטופים ישראלים בשבי חמאס באזור רפיח.

בצה"ל מציינים כי "בתקופה האחרונה עסק המחבל בהעברת הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשחיזור ולשיקום היכולות הצבאיות של הארגון. כמו כן, קידם אלקאדי מתווי טרור שכוונו נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, תוך שהוא מפר באופן שיטתי את הפסקת האש".

מדובר בחיסול נוסף במסגרת הניסיונות של צה"ל להגיע ולאתר את כל המעורבים בטבח בפרט ובהנהגת חמאס בכלל.





مشاهد خاصة توثق استهداف واختطاف ضابط أمن في غزة השבוע בוצע מעצר דרמטי של מפקד ביטחון הפנים של חמאס, מועיין אל-עראביד. רשת אל-ג'זירה פרסמה תיעוד מהרגעים בהם נורה, שניות לפני לכידתו, על ידי לוחמי יחידה מיוחדת של שירות הביטחון הכללי.

המבצע, שהתנהל תחת פיקוד הדרום, נמשך מספר שעות במרחב הסמוך לעיר עזה ולווה בתקיפות אוויריות ממוקדות של חיל האוויר לצורך אבטחת הלוחמים. בתום הפעילות נלכד אל-עראביד כשהוא פצוע.