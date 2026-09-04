שופר
שופרצילום: Yonatan Sindel/Flash90

לְהִתְיַצֵּב, לִזְכֹּר, לְהִתְעוֹרֵר וְלִבְחֹר בַּחַיִּים

חוּט אֶחָד מָתוּחַ בֵּין פָּרָשַׁת נִצָּבִים לְבֵין רֹאשׁ הַשָּׁנָה, שֶׁחָל הַשָּׁנָה בְּשַׁבָּת וּלְמָחֳרָתוֹ: הַהִתְיַצְּבוּת, הַזִּכָּרוֹן, הַהִתְעוֹרְרוּת וְהַבְּחִירָה בַּחַיִּים וּבַטּוֹב.

סָמוּךְ לְרֹאשׁ הַשָּׁנָה אָנוּ קוֹרְאִים בְּפָרָשַׁת נִצָּבִים:

"אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה' אֱלֹקֵיכֶם". עַם יִשְׂרָאֵל מַגִּיעַ אֶל הַהִתְיַצְּבוּת הַזֹּאת לִפְנֵי ה' עִם כָּל מַה שֶּׁעָבַר עָלָיו: יְצִיאַת מִצְרַיִם, מַתַּן תּוֹרָה, הֲקָמַת הַמִּשְׁכָּן, הַצְלָחוֹת וְכִשְּׁלוֹנוֹת, רְגָעִים שֶׁל קִרְבָה וּרְגָעִים שֶׁל רִחוּק.

הֶעָבָר אֵינוֹ נִמְחָק.

הָאָדָם נִצָּב הַיּוֹם לִפְנֵי ה' עִם כָּל עֲבָרוֹ, וּמִתּוֹכוֹ הוּא נִדְרָשׁ לִפְעֹל בַּהֹוֶה וְלִבְחֹר אֶת דַּרְכּוֹ לֶעָתִיד.

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כְּפִי שֶׁכָּתוּב בְּהֶמְשֵׁךְ הַפָּרָשָׁה:

"...הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךָ, הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה, וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים, לְמַעַן תִּחְיֶה אַתָּה וְזַרְעֶךָ."

כָּךְ גַּם בְּקִדּוּשׁ לֵיל שַׁבָּת אָנוּ אוֹמְרִים:

"זֵכֶר לְמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית", "זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם".

הַשַּׁבָּת מַחֲזִירָה אוֹתָנוּ אֶל הַיְסוֹדוֹת הַמְּכוֹנְנִים שֶׁל קִיּוּמֵנוּ. אַךְ הַזִּכָּרוֹן אֵינוֹ מַשְׁאִיר אוֹתָנוּ בֶּעָבָר. הוּא מְבַקֵּשׁ לְהָשִׁיב אוֹתָנוּ הַיּוֹם אֶל עַצְמֵנוּ, אֶל שָׁרְשֵׁנוּ וְאֶל הַקֶּשֶׁר שֶׁלָּנוּ עִם הַקָּבָּ"ה.

הַזִּכָּרוֹן אֵינוֹ הַיַּעַד. הוּא נְקֻדַּת הַמּוֹצָא.

בִּתְפִלַּת רֹאשׁ הַשָּׁנָה אָנוּ פּוֹגְשִׁים אֶת שְׁנֵי מַמְּדֵי הַזְּמַן כְּשֶׁהֵם מִתְלַכְּדִים:

הֶעָבָר - "אַתָּה זוֹכֵר מַעֲשֵׂה עוֹלָם",

וְהַהוֹוֶה - "הַיּוֹם הֲרַת עוֹלָם, הַיּוֹם יַעֲמִיד בַּמִּשְׁפָּט".

גַּם כָּאן, מַגָּמַת הַזִּכָּרוֹן וְהַהִתְיַצְּבוּת הִיא לְהוֹבִיל אוֹתָנוּ אֶל הֶעָתִיד - אֶל הָאֶפְשָׁרוּת לִבְחֹר מֵחָדָשׁ, לִבְחֹר בַּחַיִּים.

וְכָאן נִכְנָס הַשּׁוֹפָר, שֶׁאוֹתוֹ מְכַנָּה הַתּוֹרָה "זִכְרוֹן תְּרוּעָה".

הַזִּכָּרוֹן מְקַבֵּל קוֹל.

סֵפֶר הַחִנּוּךְ מַסְבִּיר:

"לְפִי שֶׁהָאָדָם בַּעַל חֹמֶר, לֹא יִתְעוֹרֵר לַדְּבָרִים כִּי אִם עַל יְדֵי מְעוֹרֵר".

הַזִּכָּרוֹן לְבַדּוֹ עָלוּל לְהִשָּׁאֵר מַחֲשָׁבָה מֻפְשֶׁטֶת. הַשּׁוֹפָר הוֹפֵךְ אוֹתוֹ לְקוֹל חַי - קוֹל שֶׁמְּבַקֵּשׁ מֵאִתָּנוּ לְהִתְעוֹרֵר בְּתוֹךְ הַהוֹוֶה וְלִפְעֹל.

וְהִנֵּה הַשָּׁנָה, אֵינֶנּוּ תּוֹקְעִים בַּשּׁוֹפָר בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁחָל בְּשַׁבָּת, וְרַק לְמָחֳרָת נִשְׁמַעַת הַתְּרוּעָה.

כָּךְ אָנוּ חוֹוִים בְּצוּרָה חֲזָקָה וּמוּדְגֶּשֶׁת אֶת שְׁנֵי הַשְּׁלָבִים:

בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה מִצְטָרֵף זִכְרוֹן הַתְּרוּעָה לְזִכְרוֹן הַשַּׁבָּת. זֶהוּ זְמַן שֶׁמְּאַפְשֵׁר לָנוּ לְהִתְבּוֹנֵן בֶּעָבָר - מֵאַיִן בָּאנוּ - וּבָעָתִיד - לְאָן אָנוּ הוֹלְכִים; לְהִתְיַצֵּב לִפְנֵי ה', כְּפִי שֶׁנִּקְרָא בְּפָרָשַׁת נִצָּבִים.

וּבַיּוֹם הַשֵּׁנִי מַגִּיעַ קוֹל הַשּׁוֹפָר וּמְבַקֵּשׁ לַהֲפֹךְ אֶת הַמַּחֲשָׁבָה לְמַעֲשֶׂה.

הַתְּרוּעָה מְעוֹרֶרֶת אוֹתָנוּ לְתַרְגֵּם אֶת הַזִּכָּרוֹן וְהַהִתְבּוֹנְנוּת לִבְחִירָה בַּחַיִּים - חַיִּים שֶׁל אֱמֶת, אֱמוּנָה וַעֲבוֹדַת ה'.

יְהִי רָצוֹן שֶׁנִּזְכֶּה לְהִתְיַצֵּב לִפְנֵי ה' מִתּוֹךְ זִכְרוֹן הֶעָבָר, לְהִתְעוֹרֵר לְקוֹל הַשּׁוֹפָר, וְלִבְחֹר הַיּוֹם וּבְכָל יוֹם בְּחַיִּים שֶׁל אֱמוּנָה, חַיִּים שֶׁל עֲבוֹדַת ה', אַהֲבָתוֹ וְיִרְאָתוֹ, חַיִּים שֶׁל בְּרָכָה וָנֹעַם, שֶׁל אוֹר וָטוֹב.

לע"נ אבי-מורי שלמה ידידיה בן יצחק