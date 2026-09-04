מבצע נחוש ומהיר של כוחות הביטחון מנע פגוע מתוכנן. לוחמי יחידת דובדבן פשטו לפנות בוקר (שישי) על מרחב קבאטיה שבגזרת חטיבת מנשה, ועצרו חמישה מחבלים שהתארגנו לקראת ביצוע פיגוע.

המהלך המבצעי יצא לפועל בעקבות ריכוז מאמץ מודיעיני ממוקד של שירות הביטחון הכללי, אשר חשף כי חברי החוליה עסקו בקידום מתווי פיגוע שמטרתם לפגוע באזרחים ישראלים ובכוחות הביטחון.

הכוחות בשטח הפעילו אלמנט של הפתעה מוחלטת, והשתלטו על האיתורים החשודים תוך פחות מעשר דקות מרגע החדירה למרחב.

בעקבות המעצר המהיר ערכו הלוחמים סריקות מדוקדקות בבתי החשודים, ובמהלכן חשפו והחרימו רובה סער מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים שהוסתרו על ידי חברי החוליה.

חמשת המחבלים, יחד עם אמצעי הלחימה שנתפסו, הועברו להמשך חקירה במתקני כוחות הביטחון.