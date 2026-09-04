בעקבות רציחתם של שלושה צעירים בנצרת פרסם יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, בערבית את עיקרי תוכנית מפלגתו למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית. התוכנית הוצגה כבר באוגוסט כחלק ממצע המפלגה לקראת הבחירות.

אחד הסעיפים בתוכנית החירום, שאותה מכנה המפלגה "טיפול שורש", הוא "סגירת הדלת המסתובבת בבתי המשפט". לטענת הדמוקרטים, "חברי כנופיות הפשע מסתובבים בחופשיות משום שהמשפט שלהם נמשך שנים, או משום שהם מקבלים עונשים קלים שאינם מרתיעים".

במפלגה מתחייבים להקים בתי משפט ייעודיים לפשעים חמורים ולהטיל עונשים כבדים על פשיעה מאורגנת. עוד מבטיחים בדמוקרטים לקצר את ההליך ממועד המעצר ועד למאסר.

סעיף נוסף בתוכנית עוסק בבעלי עסקים המאוימים בגביית דמי חסות. במפלגה הבטיחו להקים חברת ביטוח ממשלתית שתיתן להם מענה.

הדמוקרטים התחייבו גם לתקציב שנתי לתוכנית, "נקצה לתוכנית מיליארד שקל בשנה - סכום קטן ממה שמשקיעה הממשלה הנוכחית בסלילת כבישים בהתנחלויות". הסכום נכלל בתוכנית שהציגה המפלגה.