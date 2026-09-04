באשדוד נרשמה השבוע התכנסות גדולה: איש התקשורת והפרשן הפוליטי מאיר ברגר חגג את בר המצווה של בנו באולמי שירת הלוויים בעיר.

רבנים, פוליטיקאים מהזירה הארצית והמקומית, אישי ציבור ואנשי תקשורת, בהם עורך ומנכ"ל ערוץ 7 עוזי ברוך והכתב הפוליטי חזקי ברוך, הגיעו להשתתף בשמחה.

ח"כ מאיר פרוש באירוע צילום: שוקי בריכטא

שמחה נוספת נרשמה בביתר עילית, שם חגג איש התקשורת יוסל'ה ברגמן, מייסד ויו"ר קבוצת "זירה פוליטית", את ברית המילה לבנו הבכור. בברית השתתפו עיתונאים, אנשי תקשורת ובכירים נוספים, ושמו של התינוק נקרא חיים מנחם מנדל.

ב"זירה פוליטית" בירכו את ברגמן ורעייתו ואיחלו להם לגדל את בנם "לתורה, לחופה ולמעשים טובים, מתוך בריאות, שמחה ושפע ברכה". במערכת הוסיפו ואיחלו למשפחה לרוות ממנו ומכל יוצאי חלציהם "נחת יהודית אמיתית עד בלי די".

ברגמן בברית צילום: ערוץ 7

לוחם גבעתי, שנשלח למחבוש בעקבות סירובם של לוחמים בגדוד לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית, השתחרר היום לאחר מספר ימים בכלא הצבאי. מיד עם יציאתו, כשהוא לבוש במדים, תקע הלוחם בשופר.

לוחם גבעתי שיצא מהכלא תקע בשופר ללא קרדיט

גם משפחתו של עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו חגגה השבוע, עם נישואי בתו באולמי כתר הרימון בבני ברק. בין המשתתפים נצפו מנכ"ל חוננו שמואל (זנגי) מידד, עו"ד יוסי בן ברוך, עו"ד דניאל שימשילשוילי, עו"ד חיים בלייכר, האסטרטג ערן שורץ, עו"ד אלעדי ויזל והמשפטנים דביר גבאי ואריה קוניקוב.

עורכי הדין בחתונה צילום: ללא קרדיט

הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר הגיע לביקור במכון מאיר, ושם נרשמה פגישה עם חברותא ותיקה. הרב בר נפגש עם הרב אריה שטרן, שהיה החברותא שלו בתקופת לימודיהם בישיבת כרם ביבנה.

הרב בר עם הרב שטרן צילום: ללא קרדיט

סגירת מעגל כפולה נרשמה באולפנת אמית אוריה בבאר שבע: קארין מימון, בוגרת האולפנה, מונתה למנהלת חטיבת הביניים. מימון מצטרפת למנהלת האולפנה נורית דוידי, שגם היא בוגרת המוסד, וכעת השתיים מובילות יחד את האולפנה שבה למדו.

קארין מימון ונורית דוידי צילום: מאיה שרלו

בערב השבת האחרונה של שנת תשפ"ו התקיימה ברחבת הכותל המערבי תפילה בהובלת הרב הראשי לישראל לשעבר הרב ישראל מאיר לאו, נשיא קהילת היכל משה בתל אביב.

בין המשתתפים נצפו איש העסקים ראובן שליסל, רו"ח שמעון חיים ז'יטניצקי, ד"ר אבי עדי זלוצובר ואוהד ניימרק, בכיר שב"כ לשעבר ומנכ"ל עמותת "כשהחזקים מתגלים".

חברי הקהילה בכותל צילום: טנא תקשורת

שר המורשת עמיחי אליהו ממשיך בסבב הביקורים שלו בישיבות ובמוסדות תורניים, והשבוע הגיע לישיבת עכו ולמדרשה לבנות עכו. הביקורים מצטרפים לביקורים שקיים בישיבות עוז ואמונה, נוקדים, דגל ירושלים, צפת וברוכין.

השר אליהו נואם צילום: ללא קרדיט

מתנאל בן גיגי, עוזר ראש הישיבה ופעיל ציבור בנוף הגליל ובצפון, קיבל אות הצטיינות מחוזי במשטרת ישראל. ההוקרה הוענקה לו על פעילותו בהקמת כיתת הכוננות בעיר, על הפיקוד עליה ועל הפעילות השוטפת למען תושבי נוף הגליל והסביבה.

מתנאל בן גיגי מקבל מצטיין ללא קרדיט

בתנועת אריאל פתחו את יום ההיערכות של צוות ההנהלה הארצית עם הרב רן בן משה ממכון מאיר. הרב בן משה נשא שיחה שעסקה בתפקידו של הנוער בתקופה הנוכחית ובעשייה "למען שמו באהבה".

הרב רן בן משה בנאום צילום: דוברות

מזל טוב לרבנית שרון רוזנצוויג, אלמנתו של הרב בניום רוזנצוויג, שהתארסה השבוע עם הרב יצחק בראון. האירוסין נערכו בביתו של הרב ראובן ששון.

הרבנית שרון רוזנצוויג והרב יצחק בראון צילום: ללא קרדיט

ומינוי חדש במגדל העמק: העירייה הודיעה על מינויו של אליאור עזרן לדובר העירייה. עבור עזרן, בן 34, נשוי ואב לארבעה, מדובר בחזרה לעיר שבה נולד, גדל והתחנך, לאחר שורת תפקידים בזירה התקשורתית והפוליטית הארצית.

בשנים האחרונות שימש עזרן כראש מערך הסושיאל מדיה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וכדוברו של יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ח"כ יצחק קרויזר. הוא השתתף גם כפאנליסט בערוץ 14 ושימש כפרשן.

אליאור עזרן צילום: באדיבות המצולם

חילופי תפקידים גם בישיבת מעלה גלבוע של הקיבוץ הדתי, שפתחה את שנת הלימודים ה-34 שלה. מוטי תורן, שניהל את הישיבה במשך 26 שנים וליווה אותה לאורך מרבית שנות פעילותה, מסיים את תפקידו ויוצא לגמלאות.

את מקומו יתפוס מישאל נוריאלי, תושב קיבוץ מירב וידיד ותיק של הישיבה שמלווה אותה לאורך השנים. נוריאלי יקבל את האחריות על המערך הניהולי ויהיה שותף להנהגת הישיבה.

מישאל נוריאלי משמאל. מוטי תורן צילום: באדיבות הישיבה

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע השבוע לביקור בישיבת ההסדר בשדרות והתקבל על ידי התלמידים בשירה ובריקודים. במהלך נאומו חשף נתניהו פרט שסיפר לו בנו של ראש הישיבה, הרב דוד פנדל, "הוא לחש לי, אבל אני חושף אותו, שמחר זה יום הולדתך".

בעקבות הדברים פצחו תלמידי הישיבה בשירת "שאו שערים ראשיכם". הביקור כלל גם דברים שנשא נתניהו בפני תלמידי הישיבה.

נתניהו חשף - והתלמידים פצחו בשירה (צילום: גדליה פנדל)

ד"ר יוסי לונדין נכנס לתפקיד מפמ"ר היסטוריה בחינוך הממלכתי-דתי. לונדין משמש גם כראש החוג להיסטוריה במכללת אורות ישראל ברחובות וכרכז היסטוריה בישיבת דרכי נעם בפתח תקווה.

ד"ר יוסי לונדין צילום: ללא קרדיט

הרב אלחנן לוין, בוגר ישיבת בית אל, נבחר לכהן כרב המושב בית גמליאל בתום הליך בחירה שנמשך בחודשים האחרונים. הרב לוין יחליף את הרב אליהו סלומון, שכיהן כרב המושב במשך שנים.

הרב אלחנן לוין צילום: באדיבות המצולם

ובתנועת אם תרצו נפרדים מהיו"ר, רס"ן במיל' שי רוזנגרטן, שמסיים את דרכו בתנועה לאחר שבע שנים ופונה לאתגרים חדשים. רוזנגרטן, בן 32, נשוי ואב לשניים, החל את פעילותו בתנועה כרכז תא באוניברסיטת תל אביב, ובהמשך כיהן כראש אגף הסטודנטים, כסגן יו"ר ולבסוף כיו"ר התנועה.