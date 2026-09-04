סערת גבעתי. על פי מידע שהגיע לערוץ 7, ארבעה לוחמים שכלל לא נכחו באירוע שבמוקדו עומדת הפרשה זומנו גם הם לשיחה עם מפקד הגדוד, נשאלו מה עמדתם ביחס למקרה, ולאחר שהביעו עמדה שלא תאמה את עמדת המג"ד - הוחלט להעמידם לדין משמעתי ולהטיל עליהם עונש ריתוק.

גורמים בגדוד טוענים כי מדובר בצעד חסר תקדים, שלדבריהם מעמיק עוד יותר את תחושת המשבר והקרע בין חלק מהלוחמים לבין הפיקוד.

"הם לא השתתפו באירוע, לא הפרו פקודה ולא סירבו לבצע משימה", אמר אחד הגורמים. "התחושה היא שהם נענשו רק משום שהביעו את דעתם".

דובר צה"ל בחר שלא להגיב.