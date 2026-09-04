נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע לישיבת ההסדר הר עציון שבאלון שבות לרגל טקס חנוכתו הרשמית של "מרכז הרב עמיטל", שהוקם לזכרו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ממייסדי ישיבת ההסדר הר עציון ומי שעמד בראשה במשך כארבעה עשורים.

במהלך הביקור נפגש הנשיא עם ראשי הישיבה הרב יעקב מדן, הרב ברוך גיגי והרב משה ליכטנשטיין, אנשי המרכז ועמד מקרוב על פעילותו המתוכננת. לאחר מכן, נשא דברים בפני הנוכחים, ביניהם חברי הכנסת משה סולומון ומשה קינלי טור-פז, שניהם גם בוגרי הישיבה, ראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל, בני משפחת הרב עמיטל, הרבנית ד"ר טובה ליכטנשטיין ובני משפחתה.

הרצוג, אמר: "הבשורה שאנו חוגגים כאן הערב, על פתיחת המרכז החינוכי לזכרו של הרב יהודה עמיטל זכר צדיק לברכה, במוסד המכובד הזה היא בשורה מרחיבת לב ומרחיבת דעת. עברנו כמדינה שנים קשות. האתגרים העומדים מול החברה הישראלית, גדולים. ובעת הזו, במיוחד בתקופת בחירות בה המחלוקות מתחדדות ומקצינות - עלינו לזכור ולהזכיר, לשוב ולהפנים - התורה שממנה אנו שותים, מוכרחה לחבר אותנו, ללכד אותנו, ולא חלילה להפריד בינינו.

"עלינו להציב לנגד עינינו את דמותו של הרב עמיטל שהיה מתלמידי החכמים שעליהם נאמר כי הם 'מרבים שלום בעולם'. אהבתו של הרב עמיטל לעם, לארץ ולתורה צריכה להוות עבורנו צוואה ברורה - רק באחדות ישראל נשלים את המלאכה! רק באחדות ישראל יש עתיד לבניין העם, הארץ והתורה!".

הרב בני להמן, ראש מרכז הרב עמיטל, הוסיף: "התברכנו בבוגרים ובבוגרות רבים שהטמיעו בליבם את מסרי הישיבה וניחנו בתחושת אחריות עמוקה לשליחות ההיסטורית הרוחנית המוטלת על דורנו. האחריות לקיומו והמשכו של המפעל הציוני, במשולב עם האחריות לייעוד הרוחני תורני של עם ישראל להיות 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'.

"אל לנו לשתוק כאשר ערך אחד, מרכזי ככל שיהיה, מקבל בלעדיות והופך לערך עליון ומוחלט. בעוד הדאגה לערכי תורה אחרים, הומניסטיים אוניברסליים, נתפשת כחולשה או ככניעה לרוח זרה. נרים קולנו ברמה. ההתנהלות המוסרית של עם ישראל היא היא גופי תורה. כך לימדונו רבותינו: 'לא זו בלבד שאין המטרה מקדשת את האמצעים, אלא שאמצעים פסולים עלולים לטמא את המטרה'".

ראש הישיבה, הרב ברוך גיגי, סיכם: "במשך כשישים שנותיה, הישיבה פתחה חלונות רבים לרחובה של עיר בארץ ובעולם, בכל שדות המרחב הציבורי, בחינוך, בתורה, במשפט בתעשיה ובבריאות ועוד. היום אנחנו צועדים צעד נוסף, בחנוכתו של מרכז זה, שהוא חלונותיו של בית המדרש".