מן המיצר

הזמרת והיוצרת אורית עטר משחררת את "מן המיצר", סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שצפוי לצאת לקראת החגים. עטר כתבה והלחינה את השיר, ועל העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום גבריאל גוייכמן.

במרכז השיר עומדת דמותה של אישה שאינה עוד בין החיים, הניצבת מול בוראה ומבקשת רחמים על ילדיה. היצירה מוקדשת לזכרם של שירי ביבס וילדיה אריאל וכפיר הי"ד.

עטר משלבת בשיר מילים ולחן מקוריים עם הפסוקים מתהילים, "מִן הַמֵּצַר קָרָאתִי יָּהּ, עָנֵנִי בַמֶּרְחָב יָהּ".

השיר נע בין הסיפור האישי לבין תפילה רחבה על עם ישראל, כאשר הדמות הנשית ביצירה משמשת גם כדימוי לכנסת ישראל המבקשת רחמים על ילדיה.

עטר פעלה לאורך השנים בעולם הפיוט המרוקאי והוציאה בעבר את אלבום הבכורה "יעלת חן". לצד עבודתה כיוצרת היא הופיעה כסולנית עם תזמורות אנדלוסיות בישראל ומחוצה לה.

בשיר החדש היא מביאה את עולמות התפילה אל תוך יצירה אישית שעוסקת באובדן ובבקשת רחמים. בין המילים שכתבה, "בְּחִיל וּרְעָדָה, בְּרֹאשׁ מוּרְכָן עָמְדָה, בִּקְשָׁה הִיא רַחֲמִים עַל יְלָדֶיהָ".