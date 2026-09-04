עִם הַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ | הרב יהושע שפירא ויאיר כהן | מתוך התוועדות בכל לבבך 14

ניגון לימי התשובה: הרב יהושע שפירא ויאיר כהן מבצעים את הניגון "עִם הַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ". מילות הניגון לקוחות מפיוטו של רבי יהודה הלוי "ישאלוני רעיוני", ובמרכזן השורות, "עד ירצה עבד בתחנוניו אל רבו, ויתייחד העובד עם המלך במסיבו".

בישיבה מספרים כי הרב קוק אהב מאוד את הפיוט והיה שר אותו בשמחת בית השואבה בליל הושענא רבה. הרב קוק היה מתעכב במיוחד על השורה "ויתייחד העובד עם המלך במסיבו".

ללחן, מניגוניו של הרבי מזוטשקא ובמקור על המילים "והנה ה' ניצב עליו", נוספה השורה המקדימה "עד ירצה עבד בתחנוניו אל רבו".

עוד הסבירו בישיבה כי שתי השורות מבטאות שתי קומות בעבודת התשובה: תחילה העבד עומד לפני רבו ומבקש שיתרצה לו, ולאחר מכן מגיעה ההתייחדות עם המלך. הניגון מבקש לתת ביטוי לכיסופים ולגעגוע לייחוד זה בימי אלול ותשרי.

לצד הרב יהושע שפירא ויאיר כהן משתתפים בביצוע שמואל בן שחר בפסנתר, אריאל בוסקילה בגיטרות, חיליק פרנק בקלרינט, יצחק אלחנן דרורי בכינור, נעם שפייר בקמנצה ונתן אזולאי בתופים. על המיקס ג'ף הורביץ, עיצוב העטיפה בידי אסף שטרן וניהול ההפקה בידי יצחק אלחנן דרורי.