הרב אריה פולק, חבר המועצה המקומית זכרון יעקב ואיש ציבור ותיק במושבה, הלך היום (שישי) לעולמו בגיל 65 לאחר שהתמודד עם מחלה קשה.

הלווייתו התקיימה בבית העלמין בזכרון יעקב, שם יובא למנוחות בחלקת שומרי שבת.

פולק כיהן כחבר מועצת זכרון יעקב מטעם "דגל התורה" וסיעת חי, ובעבר שימש גם כסגן ראש המועצה. במסגרת פעילותו במועצה כיהן בין היתר כיו"ר ועדת ההנחות בארנונה וכיו"ר הקרן להלוואות לסטודנטים.

לצד פעילותו במועצה שימש פולק כמנכ"ל הקהילה החרדית ומוסדותיה בזכרון יעקב. במשך שנים היה מעורב בנושאים ציבוריים וקהילתיים ופעל מול תושבים ומוסדות במושבה.

דגל התורה מסרה "בצער רב וביגון קיבלנו את הידיעה המרה על פטירתו של נציגנו, שלוחא דרבנן ושלוחא דידן, איש חסד ברמ"ח אבריו, אשר עסק בצרכי ציבור באמונה במשך שנים רבות כחבר מועצת העיר זכרון יעקב מטעם התנועה הרב יהודה אריה פולק זצ"ל אנו משתתפים בצערה הכבד של המשפחה הנכבדה ושולחים את תנחומינו הכנים. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד".

בזק"א ספדו לפולק ומסרו כי היה מוותיקי צוות צפון של הארגון, "איש חסד אשר עשה רבות למען הכלל, ובפרט בחסד של אמת". פולק היה בנו של הרב אברהם פולק, ששימש כמשגיח בישיבת סלבודקה, והותיר אחריו את רעייתו ומשפחתו.