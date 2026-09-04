תיירת ישראלית כבת 80 הותקפה באלימות קשה במהלך הלילה בחדר המלון שבו שהתה בפריז.

על פי דיווח בצרפת, גבר שהיה בגילופין נכנס לחדרה בשעות לפנות בוקר והכה אותה בפניה בעת שהייתה במיטתה.

האירוע התרחש בסביבות השעה 03:00. לפי הדיווח, התוקף נכנס לחדרה של האישה, ששהתה בפריז בחופשה עם בני משפחתה, והחל להכות אותה בעוצמה וללא כל התראה מוקדמת.

זעקותיה של הישראלית נשמעו במסדרון והעירו את בני משפחתה, ששהו בחדרים סמוכים. בני המשפחה מיהרו לחדרה, השתלטו על החשוד ועצרו את התקיפה. כוחות המשטרה שהוזעקו למלון עצרו אותו.

הישראלית פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים בפריז כשהיא סובלת מחבלות קשות. בבדיקות שנערכו לה התגלו שברים מרובים בעצמות הפנים, המחייבים טיפול כירורגי. בני משפחתה פועלים להשיבה לישראל, שם היא צפויה לעבור את הניתוחים ולהמשיך את הטיפול הרפואי.

בעקבות זהותה הישראלית של האישה נבדקה גם האפשרות שהתקיפה בוצעה על רקע אנטישמי. עם זאת, על פי הדיווח באתר הצרפתי-יהודי IsraJ, בדיקות שנערכו בסיוע השירותים הקונסולריים הישראליים בפריז העלו כי בשלב זה אין חשד למניע אנטישמי.

לפי הדיווח, החשוד היה שיכור בעת האירוע ולא היה מודע לכך שהאישה שאותה תקף היא ישראלית. גורמים המעורים בפרטי המקרה מסרו כי לפי המידע הקיים בידיהם אין בשלב זה חשד לאנטישמיות.

נסיבות האירוע עדיין נבדקות, ובין היתר עולה השאלה כיצד הצליח אדם זר להיכנס לחדרה של הקשישה בשעת לילה מבלי שנעצר קודם לכן.