בטקס חגיגי שנערך במעלה עמוס הושקו שתי שכונות חדשות - "מצפה ערוגות" ו"לייקווד" - מהלך המסמן פרק חדש בהתפתחות היישוב וצפוי להביא אליו מאות משפחות חדשות בשנים הקרובות.

על הקמת השכונות אמונה חברת "בניין הגוש", שכבר החלה בעבודות הפיתוח בשטח. באירוע השתתפו רב היישוב הרב זאב וולף חרל"פ, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, נציג "דגל התורה" במועצה אריה קאהן, חברי ועד היישוב ומאות מתושבי מעלה עמוס.

רב היישוב, הרב זאב וולף חרל"פ, עמד בדבריו על חשיבות הרחבת קהילת בני התורה במקום ובירך את כל העוסקים במלאכה. הוא שיבח במיוחד את מנכ"ל חברת "בניין הגוש", אלחנן קדוש, על הובלת הפרויקט ועל ההתמודדות עם האתגרים ההנדסיים והבירוקרטיים בדרך לקידומו.

מנכ"ל החברה, אלחנן קדוש, אמר כי העבודות כבר נמצאות בעיצומן וכי המטרה היא לתת מענה לביקוש ההולך וגובר מצד משפחות המבקשות להשתקע במעלה עמוס. "אנחנו רואים את ההתעניינות הרבה וממשיכים לפעול כדי לאפשר למשפחות נוספות להצטרף לקהילה הייחודית שנבנית כאן", אמר.

ראש מועצת גוש עציון, מר ירון רוזנטל, דיבר על קצב הצמיחה הגבוה של גוש עציון וציין כי מתוך 28 היישובים בגוש, מעלה עמוס לבדה אחראית לשליש מיחידות הדיור החדשות המתוכננות בגוש כולו.

יו"ר הוועד המקומי, יהונתן גלסנר, סקר את תנופת הצמיחה המרשימה של היישוב בעשור האחרון. לדבריו, מעלה עמוס גדלה מכ-40 משפחות בלבד לכ-240 משפחות כיום.

"כבר לא סופרים כאן משפחות - סופרים רחובות ושכונות", אמר גלסנר. "היישוב נמצא בתנופת פיתוח חסרת תקדים, והשקת 'מצפה ערוגות' ו'לייקווד' היא רק תחילתה של דרך. אנחנו נחושים להמשיך להרחיב את הבנייה ולחזק את הקהילה גם בשנים הבאות."