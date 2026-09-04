יו"ר מפלגת האחדות, גלעד ארדן, הודיע היום (שישי) כי המפלגה שהקים לא תתמודד במערכת הבחירות הקרובה. לדבריו, ההחלטה התקבלה לאחר שהתברר כי התמיכה במפלגה אינה מבטיחה בסבירות גבוהה את מעבר אחוז החסימה, וכי הניסיונות לחיבורים פוליטיים נוספים לא הבשילו.

"לאורך כל חיי שירתתי את עם ישראל ואת מדינת ישראל. מתוך תחושת שליחות זו, הקמתי לפני מספר שבועות את מפלגת "האחדות", כיוון שאני מאמין שישראל זקוקה לממשלה ציונית רחבה שתוכל להעביר חוק גיוס אמיתי ותפתור מחלוקות", מסר ארדן.

לדבריו, ההחלטה להקים את המפלגה נבעה גם מהמציאות שנוצרה בעקבות מתקפת 7 באוקטובר. "האמנתי שהטבח הנורא של השביעי באוקטובר והמחיר הנורא ששילמו אזרחי ישראל מחייבים אותנו לשנות כיוון".

ארדן הסביר כי לאחר כחודש של קמפיין הגיע למסקנה שסדר העדיפויות של הציבור שונה. "לצערי, לאחר כחודש של קמפיין, המציאות מראה כי בבחירות הקרובות, רוב גדול בציבור מבקש לפני הכל, הכרעה ברורה בשאלת זהות ראש הממשלה, והצורך בממשלת אחדות רחבה אינו גבוה בסדר העדיפות של האזרחים".

בהמשך התייחס ארדן למצבה האלקטורלי של המפלגה ולניסיונות ליצור חיבורים פוליטיים: "למרות מאמצים רבים שעשינו, התמיכה עד כה במפלגת "האחדות" שהקמתי אינה מבטיחה בסבירות גבוהה את מעבר אחוז החסימה, וגם אפשרויות החיבור עם מפלגות נוספות בגוש האחדות אינן מתממשות".

"לכן החלטתי שמפלגת "האחדות" לא תתמודד במערכת הבחירות הקרובה", הודיע.

ארדן הדגיש כי מבחינתו ההחלטה לפרוש מהמרוץ נובעת מאחריות כלפי מצביעי המפלגה. "מנהיגות היא גם להכיר במציאות כפי שהיא ולפעול באחריות, ואני מאמין שעלינו לוודא שקולות בוחרינו ישפיעו על תוצאת הבחירות ולא יירדו לטמיון".

יו"ר האחדות הודה לפעילים ולשותפיו בהנהגת המפלגה: "אני מודה לכל מי שהאמין בדרך האחדות, התנדב, תמך וסייע, ובמיוחד לחבריי להנהגת המפלגה - יולי אדלשטיין, עליזה בלוך, אורן סמדג'ה וחזי נחמה - על השותפות, העשייה והאמונה בדרך. היה לי הכבוד להוביל חבורה נפלאה זו. אנשים משכמם ומעלה שמאמינים ברעיון האחדות וחשיבותה וימשיכו להיאבק למענה בכל מקום בו יהיו".

לסיום הבהיר ארדן כי ההחלטה אינה מסמנת את סיום פעילותו הציבורית. "אני מסיר היום את מועמדות מפלגת "האחדות", אך לא את מחויבותי הציבורית ואת דרכי כשליח ציבור. אמשיך לפעול בכל דרך שאוכל למען העם, למען חיילי צה"ל ולמען עתיד טוב יותר בישראל".