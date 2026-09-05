לוחם מג"ב סמל-שני דוד הוייר עמרני, בן 20, הוא איש כוחות הביטחון שנורה הערב (מוצאי שבת) למוות בנתניה.

עמרני פתח באש לעבר כוח משטרתי באזור שכונת קריית השרון, נוטרל בידי שוטרים ולוחמים ובהמשך נקבע מותו בבית החולים.

לפי ההערכות, עמרני היה ככל הנראה הלום קרב. נסיבות האירוע והרקע שהוביל לירי עדיין נמצאים בבדיקה.

עמרני התגייס לשירות חובה במשמר הגבול בחודש אוגוסט 2024. לאחר שסיים את הכשרתו שובץ לשירות בחברון שבמג"ב איו"ש, ולפני כשמונה חודשים עבר לשרת בפלוגה ל"ט של מג"ב איו"ש.

בתיעודים שצולמו לפני הירי נראה עמרני מסתובב ברחוב בלבוש אזרחי כשברשותו נשק ארוך. בתיעודים נוספים נראו כוחות משטרה מגיעים לזירה ולובשים אפודי מגן.

בשלב מסוים פתח עמרני באש לעבר כוח משטרתי שפעל באזור. השוטרים והלוחמים הגיבו בירי ונטרלו אותו, והוא פונה במצב אנוש לבית החולים, שם נקבע בהמשך מותו.

כוחות גדולים של מחוז מרכז פעלו בזירה ובסביבתה בעקבות הירי. מפקד מחוז המרכז הגיע למקום וקיים הערכת מצב.

מפקד תחנת נתניה, נצ"מ קובי אבוטבול, אמר בזירה כי האירוע הסתיים וכי המשטרה נמצאת בשלבים הראשוניים של בדיקת נסיבותיו. הבדיקה נמשכת במטרה לברר את השתלשלות האירועים והרקע לירי.

עמרני הותיר אחריו הורים ושני אחים, והודעה נמסרה למשפחתו. במשטרה ובמשמר הגבול מסרו כי הם משתתפים בצער המשפחה וימשיכו ללוותה.