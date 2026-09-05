מי שמתגעגע לימי משחקי המחשב הקלאסיים, עשוי למצוא הפתעה לא שגרתית דווקא באתר הבית הלבן. חמישה ממשחקי הרטרו המוכרים ביותר הועלו לאתר הרשמי, אך הפעם בגרסאות שעברו התאמה למדיניותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

בין המשחקים הבולטים נמצא משחק ה־Snake, שהפך ל־"Rio Run". במקום נחש, השחקנים שולטים בטום הומן, הממונה על אכיפת ההגירה בממשל טראמפ, הרודף אחר מהגרים לאורך נהר הריו גרנדה. לאחר תפיסתם הם מופיעים כשהם לבושים בסרבלים כתומים של בתי כלא, ובמהלך המשחק נספר מספר המהגרים שגורשו מארצות הברית.

גם משחק ה"טטריס" זכה לגרסה חדשה בשם "Build the Wall". במקום לסדר קוביות בלבד, המשימה היא לבנות את חומת הגבול ולהגן על גבולות ארצות הברית מפני מסתננים.

משחק נוסף, "Trump Savings Tycoon", עוסק בתוכנית החיסכון שמקדם הממשל לילדים שנולדו במהלך כהונת טראמפ. השחקנים אוספים כסף המתעופף באוויר ומפקידים אותו לחשבונות חיסכון, במסגרת התוכנית המעניקה 1,000 דולר לכל ילד זכאי.

במשחק אחר נדרשים המשתתפים למיין מוצרי מזון בריאים ולא בריאים בהתאם לתקני התזונה של ממשל טראמפ בבתי הספר.

במקביל להשקת המשחקים, פרסם הבית הלבן הודעה ברשת X ברוח דומה, שבה נכתב: "Can't stop winning. Build the wall. Deport. Fill Trump's account" ("אי אפשר להפסיק לנצח. לבנות את החומה. לגרש. למלא את החשבון של טראמפ").

המהלך יוצא הדופן מעורר דיון ברשתות החברתיות, כאשר תומכי טראמפ רואים בו דרך יצירתית להעברת מסרי הממשל, בעוד מבקרים טוענים כי מדובר בשימוש חריג במשחקי מחשב ובאתר הרשמי של הבית הלבן לצורכי קידום פוליטי.