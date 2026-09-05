האו"ם מתקן את מפת העולם. ברוב של 164 מדינות שתמכו מול שש מדינות שנמנעו, החליטה העצרת הכללית של האו"ם לתקן את מפת העולם ולפרסם מפה חדשה "שתשקף בצורה טובה יותר את גודלה האמיתי של אפריקה".

רק ארה"ב נמנעה, בטענה כי "ההחלטה מיותרת". מפת העולם המסורתית, "מפת מרקטור", הנמצאת בשימוש מאז המאה ה-16, זכתה לאחרונה לביקורת מצד מדינות אפריקה שטענו כי היא מציגה את יבשת אפריקה בגודל דומה לגרינלנד, למרות שאפריקה גדולה פי 14 מגרינלנד. ההחלטה לא תחייב את מדינות העולם להכיר במפה החדשה, אך תביא ככל הנראה לעדכון תוכניות לימוד בבתי הספר, בטכנולוגיות שונות, ובאתרי ממשל.

מאחורי הצעת ההחלטה עמדה טוגו, בגיבוי האיחוד האפריקאי, שטענה כי יש לתקן את מפת העולם על מנת לשקף את גודלה האמיתי של אפריקה. רוברט דוסי, שר החוץ של טוגו, אמר לפני כינוס העצרת הכללית של האו"ם כי "דיון זה אינו דיון פוליטי אלא דיון מדעי, משום שיש הוכחות מדעיות ולכן כולנו צריכים לקבל את המציאות".

בנוסף, חתמו 11 אלף בני אדם על עצומה תחת הכותרת "CorrectTheMap" שקראה לאו"ם לשנות את מפת העולם. "אפשר להכניס את ארה"ב, סין, הודו, יפן, מקסיקו וחלק גדול מאירופה לאפריקה, ועדיין יישאר שטח פנוי", נכתב בעצומה.