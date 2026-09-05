לאחר השלמת השמדת מנהרות רכס עלי טאהר, מערכת הביטחון מקדמת תוכנית לצמצום משמעותי של היקף כוחות צה"ל בדרום לבנון. כך דווח בכאן חדשות.

גורמי ביטחון אומרים כי בתקופה האחרונה התקיימו דיונים על הקמת רצועת ביטחון חדשה, שתאפשר לצה"ל להמשיך ולהגן על יישובי קו העימות, אך בפריסה מצומצמת יותר.

על פי התוכנית המתגבשת, צה"ל ייסוג מחלק מהעמדות הקדמיות שבהן הוא מחזיק כיום - ובאזורים מסוימים אף מצפון לנהר הליטני, ובהם אזור הבופור - ויעבור לפריסה חדשה שזכתה לשם "הקו האפור".

במסגרת המתווה החדש צפויים הכוחות להתמקם במוצבים שיוקמו בתוך שטח לבנון, במרחק של כשלושה עד ארבעה קילומטרים בלבד מהגבול עם ישראל. מהמוצבים הללו ימשיכו הכוחות לפעול להגנת יישובי הצפון ולסיכול איומים.

במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר בתוכנית שטרם הושלמה, והיא עדיין לא הובאה לאישור הדרג המדיני. בין הסוגיות המרכזיות שנותרו פתוחות נמצאות שאלת העברת השטחים שיפונו לאחריות צבא לבנון, וכן השלכות המשא ומתן המתנהל בין ישראל ללבנון.

למרות שההחלטה הסופית טרם התקבלה, ההיערכות במערכת הביטחון מצביעה על כוונה לבצע בחודשים הקרובים צמצום משמעותי של היקף הכוחות הפועלים בדרום לבנון, תוך שמירה על יכולת מבצעית להגנה על גבול הצפון.