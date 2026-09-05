עימות דיפלומטי חריף מתפתח בין וושינגטון לווילנה, על רקע כוונת ממשלת ליטא לחדש את תוכנית הפיתוח בבית העלמין היהודי העתיק בשניפישקס (פיראמונט) - אחד האתרים ההיסטוריים החשובים של יהדות אירופה.

הממשל האמריקני הבהיר בסוף השבוע כי הוא מתנגד נחרצות לכל ניסיון להפוך את "אולם הקונצרטים והספורט" הנטוש, שבירכתי האתר, למרכז כנסים או מתקן מסחרי.

במכתב נוקב ששיגר לשר התרבות הליטאי, הביע השליח המיוחד של ארה"ב לניטור ולמאבק באנטישמיות, השגריר יהודה קפלון, דאגה עמוקה מהקולות העולים במדינה.

"כל החלטה לקדם מרכז כנסים בשטח בית העלמין תשלח מסר ברור ליהודים ברחבי העולם - לא רק שניתן לחלל בתי קברות, אלא שגם היסטוריה עשירה בת 600 שנה היא חסרת משמעות", הבהיר קפלון.

הסערה התלקחה מחדש בעקבות הפגנה שנערכה לאחרונה בווילנה, שבה דרשו מפגינים מקומיים לשקם את המבנה הסובייטי שהוקם בשנת 1971 על גבי שרידי הקברים.

הפרלמנט הליטאי דן במאי האחרון בהפיכת המבנה למרכז כנסים לאומי שישלב רכיבי הנצחה, אולם ארגונים יהודיים ברחבי העולם התנגדו בטענה כי עבודות בנייה נוספות יפגעו בשרידי הקברים וימשיכו את חילול האתר.

בית העלמין בשניפישקס הוקם במאה ה-15 ושימש במשך מאות שנים כאתר קבורה מרכזי, בו נטמנו בין היתר גדולי רוח כמו הגאון מווילנה (טרם העברת עצמותיו). על אף שחלקים נרחבים מהמקום נהרסו בתקופה הסובייטית, שרידים רבים עדיין ממוקמים תחת פני השטח.

בממשל האמריקני קוראים לשלטונות בליטא לדחות על הסף כל תוכנית פיתוח במתחם. "בית עלמין הוא אדמה קדושה לכל בני האדם", סיכם השליח האמריקני באזהרה חריפה.

"כל ניסיון להמשיך ולחלל את בית העלמין הזה הוא חרפה וייתקל בהתנגדות נחרצת". ההכרעה הסופית של הפרלמנט הליטאי בנושא צפויה להתקבל במהלך החודשים הקרובים.