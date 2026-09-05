בית דין רבני חב"ד בישראל יצא הערב (מוצאי שבת) בהודעה רשמית ויוצאת דופן, המבהירה כי לחסידות אין כל השתייכות מפלגתית.

הצעד החריג מגיע בעקבות התערבות של גורמים שונים במערכת הבחירות לכנסת והתבטאויות פוליטיות שנעשו בשם החסידות.

במכתב שפרסמו הרבנים נכתב כי עמדת מנהיג החסידות, הרבי מליובאוויטש, הייתה ונותרה שחב"ד אינה מפלגתית.

"אין לאף אחד רשות להביע דעה בשם חב"ד, וכל מי שמתבטאים בנוגע לבחירות אינם מייצגים את העמדה הרשמית - והדברים הם על דעתם בלבד", הבהירו חברי בית הדין.

בנוסף, הוציאו הרבנים הנחיה תקיפה לפעילים פוליטיים ולעובדים במפלגות השונות, והדגישו כי נאסר עליהם לעשות שימוש בשם חב"ד או בשמו של הרבי במסגרת קמפיינים פוליטיים.

כמו כן, נקבע כי חסיד חב"ד אינו רשאי לכהן כחבר כנסת מטעם מפלגה כלשהי ללא קבלת אישור בכתב מבית הדין.

לצד ההתנערות ממעורבות מפלגתית ישירה, קראו הרבנים לציבור לממש את זכות ההצבעה ולפעול בהתאם להנחיה המסורתית של החסידות - לתמוך ברשימות הפועלות למען צביונה היהודי של המדינה ולמען שלמות הארץ.