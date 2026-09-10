עוזי ברוך בשיחה עם הרב פרופ' יצחק כהן ראש השנה

לקראת ראש השנה מבקש הרב פרופ' יצחק כהן, המנהל האקדמי של הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, להחזיר את החג אל משמעותו העמוקה ביותר.

בשיחה עם עוזי ברוך בפודקאסט של ערוץ 7 הוא מסביר כי ראש השנה אינו רק זמן של תפילות ופיוטים, אלא הזדמנות לשינוי תודעתי שיכול להשפיע על כל רגע בשנה כולה.

"אנשים שואלים מה פירוש 'להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם'. הרי אנחנו מאמינים בו כל השנה", הוא אומר. "אבל בראש השנה אנחנו לא רק אומרים את זה בפה - אנחנו אמורים להתחיל לחיות כך באמת".

לדבריו, הצעד הראשון בהמלכת ה' הוא ההכרה הפשוטה אך המאתגרת שהקב"ה מנהל את העולם גם ברגעים הקטנים ביותר של החיים. "כשאדם באמת מבין שהקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות, הוא מתנהל אחרת. הוא פחות כועס, פחות לחוץ ופחות עסוק בלחשוב שהכול תלוי בו".

כדי להמחיש את הדברים הוא יורד אל חיי היומיום. "אנחנו כועסים כשמישהו עוקף אותנו בכביש, כשמישהו נדחף לפנינו בתור או כשדברים לא מסתדרים כפי שרצינו. הרמב"ם אומר שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. זו אמירה חריפה מאוד, אבל היא מלמדת שכעס נובע מהמחשבה שהכול מתנהל במקרה, ולא שיש מנהיג לעולם".

בריאיון קושר כהן בין המסר הרוחני לבין המציאות המורכבת שבה חיה מדינת ישראל. "אנחנו לא צריכים להיות משותקים ממתח סביב הבחירות, וגם לא לחיות בפחד תמידי ממה שקורה באיראן או בזירות אחרות. אנחנו צריכים לעשות את המקסימום מבחינתנו, אבל להבין שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם".

לדבריו, אותה אמונה מעניקה לאדם כוח גם ברגעים האישיים הקשים ביותר. "כשאדם מקבל חלילה בשורה רפואית קשה, גם אז הוא צריך לומר לעצמו: הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. זו לא אמירה שנועדה לבטל את האחריות שלנו, אלא לאפשר לנו לחיות מתוך אמונה ולא מתוך חרדה".

כהן מדגיש כי החזרה המרובה על פסוקי המלכויות בתפילת ראש השנה אינה רק טקס דתי, אלא תרגול נפשי. "כשאדם חוזר שוב ושוב על הפסוקים האלה, הוא מחזק בתוך עצמו את האמונה הזאת. זו עבודה פנימית, שמבקשת להפוך את האמונה מתיאוריה למציאות חיים".

אלא שלדבריו, המלכת ה' אינה מסתיימת באמונה בלבד. היא מחייבת גם אחריות אישית. "ברגע שאדם ממליך את הקדוש ברוך הוא, הוא גם מבין שהוא שליח שלו בעולם. ושליח מתנהל אחרת. הוא חושב לפני שהוא מדבר, נזהר בלשון הרע, מבין שכל פעולה שלו היא גם קידוש שם שמיים".

כהן מסביר כי תחושת השליחות אינה מכבידה על האדם - להפך. "כשאדם מבין שהוא שליח, הוא מפסיק להיות המרכז של העולם. הוא כבר לא עסוק כל הזמן בהשוואות לאחרים, במה חסר לו ובמה לא הצליח. דווקא הידיעה שהוא פועל למען מטרה גדולה ממנו מורידה ממנו המון לחץ".

גם עולם העבודה מקבל, לדבריו, משמעות אחרת. "אדם לא עובד רק כדי להתפרנס. הוא יכול לראות בעצמו שליח במקום העבודה שלו. גם מי שמכין אוכל לשבת יכול לומר לעצמו שהוא מקדש את השבת. זו אותה פעולה בדיוק, אבל התודעה משנה הכול".

בסיום השיחה מבקש כהן לקחת את המסר הזה אל השנה כולה. "ראש השנה הוא לא רק יומיים של תפילות. אנחנו שואבים בו כוח רוחני לכל השנה. אחר כך חוזרים למשכנתא, לעבודה, ללחצים ולמרוץ החיים, אבל אם נזכור שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ושאנחנו שליחים שלו - כל ההתנהלות שלנו תהיה אחרת".

הוא מסכם בשני משפטים שלדבריו ראוי שכל אדם ייקח עמו אל השנה החדשה: "הדבר הראשון הוא להפנים באמת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הדבר השני הוא לזכור שאנחנו שליחיו כאן. כששתי התובנות האלה הופכות לדרך חיים - השנה כולה נראית אחרת".