רחל (47), מחנכת כיתות י"ב ויועצת באולפנא מובילה, מכירה היטב את שיחות הטלפון במוצאי שבת: "יושבת מולי בוגרת אהובה, בחורה משכמה ומעלה.

חכמה, טובת לב, יראת שמיים. היא כבר שנים בפגישות. יוצאת, מנסה, מתלהבת ושוב נכווית. בשלב מסוים את רואה איך האור בעיניים שלה מתחיל לכבות. ניסיתי הכל - להציע שמות, לקשר לשדכניות, לומר לה 'אל תדאגי, זה יבוא'. אבל מול הדמעות שלה הרגשתי חסרת אונים. הבנתי שעם כל האהבה שלי, פשוט חסרים לי כלים מקצועיים לדעת מה באמת עוצר אותה".

התחושה שמתארת רחל מוכרת לאימהות רבות, מחנכות, יועצות, מדריכות כלות ומטפלות. הציבור הדתי והחרדי מתאפיין בערבות הדדית עצומה וברצון עמוק לסייע בבניין בתים, אך לעיתים קרובות הליווי נעשה מתוך אינטואיציה בלבד. המציאות מוכיחה כי הצעות חוזרות ונשנות או עצות בנוסח "תנסי עוד פגישה אחת" עלולות לייצר עומס נפשי ותסכול, במקום להביא לפריצת דרך.

"מבקשת זוגיות שנמצאת במצב שמרגיש לה תקוע, הרבה פעמים לא תצטרך עוד עידוד או עצה", מסבירה נחמה ביטקובר, מייסדת וראש מכון 'עומק הקשר'. "היא זקוקה לאדם שידע להביט בה בעין טובה, להקשיב לדפוסים שחוזרים על עצמם מתחת לפני השטח, ולעזור לה להסיר את החסמים הפנימיים מתוך בהירות ורוגע".

להרשמה ללא עלות למשדר המיוחד "ללוות לחופה - באהבה ומקצועיות" לחצי כאן >>

לא לתקן - להאיר: המעבר מרצון טוב לשפת ליווי מקצועית

במכון 'עומק הקשר', הפועל כבר למעלה מעשרים שנה ורשם לזכותו מעל 2,000 זוגות שהגיעו לחופה, פותחה שיטה אימונית-טיפולית ייחודית המיושמת כיום על ידי מאות בוגרות ברחבי הארץ. השיטה משלבת גישות טיפוליות מתקדמות (כגון גשטלט, פסיכודרמה, טיפול נרטיבי ו-CBT) לצד ראייה אמונית עמוקה שרואה במתאמנת אדם שלם שזקוק למפת דרכים, ולא "פרויקט לתיקון".

בכנס הדיגיטלי המיוחד שיתקיים ביום רביעי, ה' בתשרי (16.9), ייחשפו לראשונה הסודות ושיטות העבודה המעשיות שמסייעות לכל מי שמלווה צעירות:

איך לאבחן את החסימה האמיתית: לזהות האם הקושי נובע מחשש ממחויבות, פחד מאיבוד העצמי, דימוי עצמי או אמונות מעכבות סביב קשר.

הקשבה לדפוסים ולא רק לסיפורים: ללמוד לשמוע את מה שלא נאמר בדייט, ולעזור לבת להבחין בין ערכי ליבה מהותיים לבין רעשי רקע.

ליווי בקבלת החלטות: איך לתמוך בבת שמתלבטת בקשר מתקדם, בלי ללחוץ עליה ובלי להחליט במקומה.

משפחה וסביבה: הדינמיקה העדינה שבין הורים, מלווים ומבקשות זוגיות, ואיך מייצרים מרחב בטוח ומאפשר.

נבחרת מומחים

הכנס הקרוב יפגיש על במה אחת דמויות מובילות בשדה הליווי והחינוך:

נחמה ביטקובר (ראש מכון 'עומק הקשר') - בהרצאה מרכזית על עקרונות השיטה שהובילה אלפי בנות לחופה, וארגז הכלים היישומי שכל מלווה חייבת להכיר.

שירת מלאך - מחנכת, יועצת ומטפלת בכירה, שתעסוק במורכבות הקשר שבין הורים למבקשי זוגיות והעבודה המשותפת בקליניקה.

נציגי ארגון "שגרירים בלב" - לא רק את מי מציעים - איך מציעים למה גם הצעת שידוך מצוינת יכולה להיפסל עוד לפני הפגישה, ואיך להציע שידוך בצורה שתעורר פתיחות ותיתן לו סיכוי אמיתי.

שליחות קדושה שמביאה גם פרנסה בכבוד

מעבר לערך המעשי המיידי עבור מי שמלווה בנות במשפחה או בקהילה, הכנס יציג גם את ההזדמנות המקצועית: כיצד נשות חינוך, עובדות סוציאליות, מטפלות ומאמנות יכולות להפוך את שעות הייעוץ וההתנדבות למקצוע מבוקש ויוקרתי.

נתוני המכון מצביעים על כך שרוב בוגרות מסלולי ההכשרה משתלבות בעבודה פעילה כמאמנות רגשיות לחתונה - חלקן בהכנסה נוספת לצד עבודתן החינוכית.

ללוות לחופה צילום: ללא

"אין סיפוק גדול יותר מלראות כלה שליווית עומדת מתחת לחופה, ולדעת שהיית השליחה שהחזיקה לה את היד ברגעים המאתגרים", מסכמת נחמה ביטקובר. "אנחנו רוצות להעביר את הידע הזה הלאה, לכל אישה שמרגישה שהלב שלה פתוח ורוצה להיות חלק מהמשימה הגדולה של בניין בתים בישראל".

פרטי הכנס:

תאריך: יום רביעי, ה' בתשרי (16.9)

שעה: 20:00 בדיוק

מיקום: שידור חי בזום

עלות: ההשתתפות ללא עלות, אך מספר המקומות מוגבל ומחייב הרשמה מראש.

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