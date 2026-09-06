האדמו"ר מבעלזא, רבי ישכר דב רוקח, הגיע הבוקר (ראשון) לבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים לצורך סדרת בדיקות רפואיות, לאחר שחש ברע.

הדאגה לבריאותו של מנהיג החסידות החלה עוד לפנות בוקר, כאשר האדמו"ר נעדר במפתיע ממעמד אמירת ה'סליחות' המסורתי שנערך בבית המדרש הגדול של החסידות בירושלים בהשתתפות רבבות חסידים.

את התפילה הוביל במקומו בנו, הרב אהרן מרדכי רוקח כ-5 שעות לאחר הזמןו הייעודי לאמירת הסליחות.

בתום התפילה התכנסו אלפי החסידים לאמירת פרקי תהילים לרפואת האדמו"ר.

בחסידות קוראים לציבור להתפלל לרפואתו השלמה של האדמו"ר. שמו לתפילה: רבי ישכר דב בן מרים.