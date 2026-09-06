תיעוד | צה"ל השמיד מפקדת חיזבאללה בתוך בית חולים בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

חיל האוויר תקף היום (ראשון) יעדים של חיזבאללה בדרום לבנון. במהלך גיחות התקיפה של חיל האוויר הופצצו מחסנים לאחסון אמצעי לחימה ומבנים שונים, אשר יועדו לשמש את פעילי הארגון לשם תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור.

לצד זאת, הופצצה מפקדה של חיזבאללה שהוקמה בתוך מבנה אשר שימש בעבר כבית חולים בדרום המדינה.

לפי הנתונים שנחשפו, בתקופה האחרונה עשו מחבלי הארגון שימוש במבנה הרפואי לשעבר לצורך ניהול פעילויות מבצעיות, ובהן תצפיות והכוונת ירי ארטילרי.

התקיפה בוצעה בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ מוקדם יותר לעבר כוחות צה"ל.