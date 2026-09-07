דביר עמר בשיחה עם הרב חיים ברוך

הרב חיים ברוך, ראש הישיבה הקדם צבאית ברוכין, פותח בפודקאסט ערוץ 7 בהתייחסות לצמיחתה המהירה של ישיבת ברוכין. לדבריו, אין נוסחת קסם אלא ברכה גדולה, עבודה משותפת ותחושת שליחות. "אין שום סוד קסם", הוא אומר, ומדגיש כי הישיבה איננה "שלו" אלא שליחות ציבורית.

לדבריו, הסיבה לכך שמאות שמיניסטים בוחרים להגיע לישיבה נעוצה בצרכים העמוקים של הדור. "הוא רוצה אמת, הוא רוצה גודל, הוא רוצה משמעות", הוא מסביר. לצד זאת, הוא סבור שהצעירים מחפשים חום ומשפחה בעולם שהפך מנוכר בשל המסכים והרשתות החברתיות. "כמה שיותר בטיקטוק ובמסכים - הוא יותר בעולם קר, עולם מנוכר, עולם שלא רואה אותו".

בהמשך מתייחס הרב חיים ברוך לאחת הסוגיות שמעסיקות אותו יותר מכל - הצעירים הדתיים שאינם ממשיכים לישיבות ולמכינות. לדבריו, "אנחנו מאבדים את עם ישראל", משום שהציונות הדתית אינה נמצאת מספיק בערי הפריפריה ובקהלים רחבים יותר. הוא סבור שכל מוסד צריך להגדיר למי הוא פונה, ומוסיף כי יש אוכלוסיות הזקוקות לשפה חינוכית אחרת.

בהקשר זה הוא מסביר גם את הקמת השלוחות בלוד, בטבריה ובעמק דותן. לדבריו, המטרה היא לצאת מן המרכזים המוכרים ולהגיע למקומות שבהם הציבור הדתי כמעט ואינו נוכח. על עמק דותן הוא אומר כי מדובר במהלך של חזרה להתיישבות באזור בעל משמעות היסטורית ורוחנית עמוקה.

אחד הנושאים המרכזיים בריאיון הוא היחס ללימוד ההלכה. הרב חיים ברוך מזהיר מפני מצב שבו צעירים יודעים לדבר על אמונה ועל אידיאלים גדולים אך אינם בקיאים בהלכה המעשית. לדבריו, "המכיניזם הזה הוא מסוכן", משום שללא לימוד הלכה מסודר לא ניתן לבנות חיים רוחניים יציבים. "הלכה זה איך אני קם בבוקר, מה אני עושה כל רגע ורגע", הוא אומר, ומדגיש שהמטרה אינה לדעת הכול אלא לדעת לשאול ולהיות מחובר לרב ולהכוונה תורנית.

בהמשך הוא מתייחס גם לסגנון השיעורים המזוהה עמו. לדבריו, הצעקה בשיעורים אינה אמצעי חינוכי מתוכנן אלא ביטוי לרגש אמיתי. "אני לא צועק בתכנון. אני צועק כשזה בוער", הוא מסביר. מבחינתו, רק מי שחי באמת את התורה מסוגל להעביר אותה הלאה באופן שמחיה גם אחרים.

בריאיון מקדיש הרב חיים ברוך מקום נרחב גם לאתגרי הזוגיות בעולם הישיבות. הוא מתאר את המורכבות שבה בני ישיבות ונשותיהם מתמודדים עם פערים בציפיות ובאורח החיים, ומדגיש כי הישיבות חייבות להשקיע הרבה יותר בנשות האברכים. "האברכית היא עיקר הבית", הוא אומר, ומסביר כי הצלחתו הרוחנית של בן התורה תלויה במידה רבה בשותפותה של רעייתו.

בנוגע לשירות המילואים מספר הרב כי במהלך המלחמה בחר לשרת בתפקיד משמעותי יותר, אך לדבריו הוא בוחן כל העת האם הדבר פוגע בתפקידו החינוכי. הוא מדגיש כי כל עוד ירגיש שהשירות בא על חשבון הישיבה - יבחן מחדש את המשך דרכו.

בהמשך מתייחס הרב חיים ברוך גם למלחמה התודעתית מול אויבי ישראל. לדבריו, הניצחון אינו מתמצה בהישגים צבאיים אלא בשבירת רוח הלחימה של האויב. הוא מזהיר כי כל עוד הדור הצעיר בעזה ימשיך לראות באירועי 7 באוקטובר הישג שיש לשחזר, לא ניתן יהיה להגיע לשינוי עמוק.

הוא מתרגש במיוחד כאשר הוא מדבר על בוגרי הישיבה שנפלו במלחמה. לדבריו, כל אחד מהם לימד אותו ענווה והמחיש לו את עוצמת הדור הנוכחי. "אנחנו אנשים קטנים מול הדור הזה", הוא אומר, ומוסיף כי האתגר הגדול הוא לזהות את הגדלות שבתלמידים עוד בחייהם ולא רק לאחר נפילתם.

בחלק האישי של הריאיון מספר הרב חיים ברוך כי גדל במשפחה דתית אך במשך שנים קיים את המצוות מתוך הרגל ולא מתוך חוויה פנימית. רק בשנות לימודיו בישיבת עטרת כהנים החל לחוות את התורה כמעיין חיים. מאז, הוא אומר, מטרתו היא שכל תלמיד יחווה את המפגש האישי עם הקב"ה ולא יסתפק בקיום חיצוני של המצוות. "כשתלמידים חווים את זה - הם רוצים את זה עוד ועוד", הוא אומר.

לקראת סיום מסביר הרב את מודל "הישיבה הקדם־צבאית", שלדבריו מבקש לשלב בין העומק הלימודי של הישיבה הגבוהה לבין ההכשרה המעשית של המכינות. המטרה, לדבריו, היא להצמיח אנשי מעשה - מפקדים, רופאים, אנשי חינוך, כלכלה ותעשייה - שיצאו אל החיים מתוך בית המדרש.

הרב מתייחס גם לשילוב רבנים מזרמים שונים בציונות הדתית בצוות הישיבה ומדגיש כי הפערים ביניהם קטנים בהרבה מכפי שנהוג להציג. "אנחנו לוקחים יהלומים", הוא אומר, ומבהיר כי העיקר הוא יראת שמיים ואיכות אנושית ולא ההשתייכות לזרם כזה או אחר.

את הריאיון הוא מסיים בדברי הערכה עמוקים לרבו, הרב צוקרמן זצ"ל, שאותו הוא מתאר כאדם של אמת וכמי שעיצב את דרכו החינוכית והרוחנית. "אני זכיתי ללמוד אצל מלאך", הוא אומר, ומספר על התחושה שנותרה בו מאז פטירתו - תחושת יתמות רוחנית של תלמיד שאיבד את רבו.