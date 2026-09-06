ועדת הבחירות המרכזית הפכה בצהריים (ראשון) את פסיקתו של יושב הראש, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, ואישרה את השימוש באפליקציות ייעודיות, ובהן יישומון "אלקטור" ביום הבחירות, כדי לא]שר למפלגות לקבל דיווחים ישירים מהקלפיות לגבי זהות המצביעים.

ההחלטה התקבלה לאחר שבג"ץ גלגל את ההכרעה בחזרה לשולחנה של ועדת הבחירות, בעקבות עתירה שהגישה סיעת הליכוד.

הרכב השופטים שכלל את יעל וילנר, אלכס שטיין וחאלד כבוב, הציע פשרה שהתקבלה על ידי הצדדים.

השופטת וילנר ציינה במהלך הדיון: "נראה לנו שזה פתרון הכי טוב בנסיבות התיק הזה, עדיף מאשר לתת פסק דין. ההחלטה צריכה להיות בהסכמה. אנחנו לא קובעים עמדה".

חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם הליכוד, ח"כ עמית הלוי, הגיב: "אם יש 'דמוקרטיה מהותית' הרי שהיא עידוד אזרחים להצביע ולהשפיע. הניסיון של השופט סולברג למנוע זאת מהמפלגות, אחרי שמערכת הבחירות יצאה לדרך, היא בלתי סבירה ופוגעת באמון הציבור בוועדה. טוב שביטלנו היום את ההחלטה ברוב גדול וכך זה חייב להישאר".