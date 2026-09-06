עונש חמור של 18 שנות מאסר בפועל נגזר על הרב משה יזדי, מי שעמד בראש קהילת "עמודי השלום" בירושלים. יזדי הורשע בפגיעה קשה בנשים תוך שימוש במרמה ובעבירות מין נוספות נגד שתי נשים, מתוך שמונה מתלוננות אשר נכללו בכתב האישום המקורי שהוגש נגדו.

במסגרת עבודתו הקהילתית העביר יזדי שיעורי תורה המיועדים לחוזרים בתשובה. על פי המפורט בכתב האישום, הוא הנחה נשים שביקשו את הכוונתו להשתעבד באופן מלא לדרישותיו, תוך טיעון כי מדובר בפעולה הנדרשת לשם תיקון "ניצוצות של טומאה".

הכרעת הדין בעניינו ניתנה כבר בחודש מרץ האחרון בבית המשפט המחוזי בירושלים. השופטים קבעו כי יזדי ניהל עם הנפגעות מערכות יחסים תוך ניצול שיטתי של סמכותו הדתית והחברתית, פערי הכוחות המובנים והאמון העמוק שרכשו לו.

הרכב השופטים, בראשות השופטת חגית מאק-קלמנוביץ', ציין בגזר הדין: "הנאשם ניצל את הנשים גם מבחינה כספית, ודרש מהן סכומי כסף גדולים למטרות לא ברורות, תוך ניצול האמון שנתנו בו".

עוד הוסיפו השופטים באשר לגרסתו של הנאשם: "עדותו של הנאשם והכחשותיו אינן מהימנות בעינינו. הוא התנהל באופן מניפולטיבי, טען כי הוא סובל ממחלת נפש וטענה זו התבדתה לחלוטין".