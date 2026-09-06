דובר המשטרה לתקשורת הבינלאומית, דין אלסדון

דובר משטרת ישראל לתקשורת הבינלאומית, דין אלסדון, קיבל היום (ראשון) את אות מצטיין משטרת ישראל בטקס שנערך בבית הנשיא.

בשיחה עם ערוץ 7 סיפר אלסדון על ההתרגשות מהמעמד ועל העבודה האינטנסיבית מול כלי התקשורת הזרים מאז פרוץ המלחמה.

"זה באמת אירוע מרגש", אמר. "לדעת שרואים את הפעילות שלי בארבע השנים האחרונות, ובמיוחד בשלוש השנים האחרונות ובמהלך המלחמה. הייתה לי הזדמנות להציג את השוטרים והשוטרות שלנו שעובדים יום ולילה".

לדבריו, לצד פעילות המשטרה ב-7 באוקטובר, הוא פעל להציג לעולם גם את העבודה שנמשכה לאחר מכן - מזירות הטבח ועד מלאכת זיהוי החללים והפעילות תחת ירי הרקטות. "אלה היו ימים לא פשוטים, אבל השוטרים שלנו הם גאווה גדולה למדינה. הייתה לי הזכות להציג אותם לתקשורת הבינלאומית".

הטלפון בשש וחצי בבוקר: אלסדון חזר בשיחה לבוקר 7 באוקטובר ולרגע שבו החל להבין כי ישראל נמצאת בעיצומו של אירוע חסר תקדים.

"בערך בשש וחצי אני מקבל טלפון. יש רקטות, להיכנס לכוננות, אני צריך לקחת את הציוד ולהגיע לבסיס", סיפר. "בהתחלה כמובן לא ידענו על המחבלים ועל סדר הגודל של האירוע. כל כמה דקות אני מקבל עדכונים - עכשיו יש חדירה של מחבלים, עכשיו יש חטופים, הרוגים. המספר עולה ועולה".

כשהגיע לבסיס, סיפר, שמע ברשת הקשר את השוטרים שנלחמו בשטח. "זה באמת היה יום לא פשוט".

אחד האתגרים המרכזיים מבחינתו הגיע בימים שלאחר הטבח, כאשר נדרש לעמוד מול כתבים מכל העולם ולהציג בפניהם את מה שהתרחש ביישובי העוטף.

"אמנם לא הייתי לוחם בשטח שנלחם, אבל הרגשתי שאני נלחם בתקשורת - בתקשורת הזרה", אמר. אלסדון סיפר כיצד עמד בכפר עזה, בבארי ובמחנה שורה מול צוותי תקשורת זרים וניסה להמחיש להם את ממדי האסון. "אני מציג להם מה באמת קרה והם מחזירים אליי שאלות. אתה מרגיש כאילו הם חושבים שאתה משקר, אבל אתה עומד מול בית שחצי ממנו שרוף. הגופות עדיין לא פונו. אני מנסה להסביר להם: תראו מול מי אנחנו נלחמים".

לדבריו, כבר באותם ימים הזהיר את הכתבים כי ככל שהמלחמה תימשך, תשומת הלב העולמית עלולה לעבור מאירועי 7 באוקטובר לישראל ולפעולותיה. "אמרתי להם: יגיע היום ואתם תהפכו את הסיפור עלינו. אל תשכחו למה המלחמה הזאת התחילה בכלל".

אלסדון נזכר במיוחד ברגע שבו עמד בתוך גן ילדים שבו נותרו סימני דם וניסה להסביר לכתבים הזרים כיצד לדעתו עליהם להתייחס לטבח.

הוא השווה בשיחה עם הכתבים את ההתייחסות לאירועי 7 באוקטובר לתגובה האמריקנית לפיגועי 11 בספטמבר. המסר, לדבריו, היה פשוט: לפני שמתווכחים על התגובה, צריך להבין שהתרחש פיגוע טרור עצום ושיש מי שמבקש לרצוח ישראלים ויהודים.

לדבריו, הסרטון שבו העביר את המסר זכה לתפוצה רחבה. "קיבלתי תגובות מאנשים שפשוט הבינו: רגע, היה פה אסון. צריכים להבין את זה".

"אם זה היה קורה להם בבית שלהם, אם מישהו היה בא וחוטף את הילדים שלהם, הם היו רוצים לראות צדק", הוסיף. אחד הסרטונים הבולטים שפרסם אלסדון במהלך המלחמה צולם על סיפונה של ספינה שהגיעה במסגרת משט לעזה בהשתתפות פעילים ובהם גרטה תונברג.

לדבריו, כאשר הגיע לנמל הוא ביקש לבחון בעצמו את הטענה כי מטרת המשט הייתה הכנסת סיוע. "באמת האמנתי שאולי הם באים עם סיוע", סיפר. "עליתי על האונייה - הכול היה ריק".

אלסדון צילם במקום סרטון סלפי קצר, שלדבריו זכה לחשיפה נרחבת ברשתות. מבחינתו, הסרטון אפשר להציג לקהל הבינלאומי באופן ישיר את הפער שהוא זיהה בין המסרים של משתתפי המשט לבין מה שראה על הסיפון. "הסרטון התפוצץ, כי זה באמת שם את האמת מול כל העולם", אמר.

אלסדון הוסיף כי במהלך המלחמה מצא את עצמו מרחיב את תפקידו מעבר לדוברות המשטרתית הקלאסית. "הפכתי את התפקיד שלי כדובר בינלאומי, שאמור להציג את המשטרה, גם לדובר של המדינה שמסביר את ההסברה".

לקראת סיום הראיון התייחס אלסדון לפער שבין השיח בתקשורת הישראלית לבין האופן שבו אותם מסרים מתקבלים ומוצגים בחו"ל.

"יש פה שני עולמות שונים", אמר. לדבריו, אמירות והקשרים שמובנים באופן טבעי לקהל הישראלי עלולים לקבל משמעות אחרת כאשר הם מגיעים לתקשורת הבינלאומית, ולכן יש צורך בזהירות ובהבנה של הקהל שמולו מדברים.

עם זאת, הוא מדגיש כי מבחינתו אין משמעות הדבר להסתיר מידע. "אני תמיד אגיד את האמת", אמר, וקרא לישראלים להמשיך לקחת חלק במאמץ ההסברתי. "ההסברה שלנו - כל אחד עושה בדרך שלו - כן מגיעה לאנשים. צריך באמת להמשיך, ואנחנו נצליח".

עבור אלסדון, שעלה לישראל כחייל בודד וכיום מייצג את משטרת ישראל מול כלי תקשורת ברחבי העולם, מדובר גם בשליחות אישית.

"עליתי לפה כחייל בודד", סיכם. "מי היה מאמין שמאולפן עברית במכווֹת אלון, אחרי יחידה מיוחדת, והיום אחרי ארבע שנים כדובר בינלאומי - אני מציג גם את הלוחמים שלנו, גם את השוטרים שלנו במשטרה וגם את המדינה שלנו. פשוט לא הייתי מאמין".