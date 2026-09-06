שינוי משמעותי במערך המיונים של הצבא: צה"ל החליט להכניס לשימוש פרופיל רפואי חדש - פרופיל 70, כך פורסם היום לראשונה בכאן רשת ב'.

דרגת הכשירות החדשה תמוקם בתווך שבין פרופיל 64, שאינו מאפשר בדרך כלל שירות קרבי, לבין פרופיל 72 המוגדר כפרופיל לחימה. השינוי המיוחל צפוי לאפשר ליותר מועמדים לשירות ביטחון להשתלב בתפקידים קרביים.

הפרופיל החדש נבנה בתום עבודת מטה ממושכת של חיל הרפואה בשיתוף אגף כוח אדם בצה"ל. הוא ייושם על מועמדים לשירות שיגיעו לצו הראשון בתקופה הקרובה, ולא יחול על חיילים שכבר התגייסו ונמצאים בעיצומו של השירות הצבאי.

הצעד יאפשר למלש"בים שעד כה סווגו תחת פרופיל 64 בשל סעיפים רפואיים שונים, להתמיין לשורה רחבה של תפקידי לחימה ותפקידים מבצעיים שהיו סגורים בפניהם בעבר, בין היתר בחיל התותחנים, במערך ההגנה האווירית, בחיל האוויר ויחידות נוספות.

ההחלטה התקבלה לאחר שבצה"ל מצאו כי מדי שנה מאות בעלי פרופיל 64 קיבלו החרגה רפואית ואושרו לשירות בתפקידים קרביים, שבאופן רשמי דרשו פרופיל 72 לפחות.

המחסור החמור בלוחמים היה אחת הסיבות המרכזיות לשינוי הדרמטי בספר הפרופילים. בצה"ל מחפשים דרכים להרחיב את מאגר המועמדים לשירות קרבי, ובמקום להסתמך מדי שנה על מאות החרגות פרטניות - יוצרים כעת מדרגת כשירות חדשה שתפתח בפני מלש"בים נוספים את האפשרות לשרת כלוחמים.

כיום, מדרג הפרופילים המרכזי בצה"ל כולל את פרופיל 21, שמשמעותו אי-כשירות לשירות; פרופילים 45 ו־64, שאינם קרביים; ופרופילים 72, 82 ו־97, המאפשרים שירות קרבי בהתאם לדרישות כל יחידה. פרופיל 70 נועד ליצור מדרגת ביניים חדשה - ולהגדיל את מספר המועמדים שיוכלו להשתלב במערך הלוחם.