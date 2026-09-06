הרמטכ"ל בהערכת מצב דובר צה"ל

הערכת מצב מיוחדת התקיימה היום (ראשון) בראשות הרמטכ"ל אייל זמיר, ובשתתפות פורום המטכ"ל, כחלק מתרגיל הפתע הנרחב "עלות השחר 2.0" שהחל מוקדם יותר הבוקר.

במהלך הדיון המבצעי עמד הרמטכ"ל מקרוב על מוכנות צה"ל למנעד רחב של איומים, ובחן את דרכי ההתמודדות של הכוחות והמפקדות הבכירות עם הידרדרות ביטחונית מהירה ופתאומית במספר חזיתות במקביל.

"אנחנו מצויים בתקופה מתוחה ונפיצה בכלל הזירות, ונערכים לקראת תקופת החגים הקרובה. אנו ממשיכים להפיק לקחים, וכפי שהגדרתי, מצב היסוד שבו מצוי צה"ל כולו הוא מוכנות למתקפת פתע", אמר זמיר.

הוא הוסיף כי "התרגיל מדמה מלחמה רב-זירתית ומאפשר לנו לבחון את מוכנות צה"ל בכל הרמות והמערכים, וכן את הפקודות ועדכניותן - מרמת המטכ"ל ועד לרמת היחידות בשטח. התרגיל מהווה חלק משמעותי מהיערכות צה"ל לתקופת החגים הקרבה".